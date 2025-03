¿Y ahora dónde cargo yo mi coche?

En septiembre de 2021, Plasencia contaba con diez puntos públicos de recarga para coches eléctricos. Tres años después, ninguno de ellos está operativo. Esta situación ... afecta a los dos puntos ubicados en el parque de La Isla y a los ocho instalados en el aparcamiento de la calle Velázquez, así como al punto adicional habilitado posteriormente en la estación de tren, también en el dique seco en la actualidad. La paralización del servicio responde al intento de transición de un sistema gratuito a uno de pago, junto con un teórico proceso de licitación para adjudicar la gestión de los cargadores, del que no hay información oficial.

Esta situación ha generado un notable malestar entre los propietarios de vehículos eléctricos en Plasencia, que han pasado de contar con una infraestructura gratuita a no disponer de ninguna opción pública. Ni pagando ni sin pagar. Uno de los usuarios de estos puntos de carga explica su frustración: «Me compré un coche híbrido en octubre porque había cargadores, y en noviembre los desactivaron. Ahora no hay ninguna alternativa pública, solo algunos puntos privados en supermercados y gasolineras, con condiciones muy restrictivas».

Actualmente, los conductores deben recurrir a opciones privadas como el punto de carga de la gasolinera que se encuentra frente a La Despensa de Extremadura o los del Mercadona, donde sólo se permite cargar durante una o dos horas, dependiendo del importe de la compra. «Un coche no se carga en ese tiempo», lamenta el usuario. Además, otros puntos de carga privados, como los de Carrefour o Cepsa, se encuentran desactivados o pendientes de autorización por parte del Ministerio de Industria.

Para los turistas que visitan Plasencia con coches eléctricos, la situación es especialmente complicada. Supone todo un salto al vacío desplazarse hasta la capital del Jerte a bordo de un vehículo limpio. «Me he encontrado con gente de Madrid y hasta franceses que llegan aquí, ven los puntos de carga y se encuentran con que no funcionan. No saben dónde cargar», comenta el usuario placentino. La única opción viable para ellos es el punto de carga en La Despensa, con un único surtidor, lo que supone un riesgo en caso de que esté ocupado.

A día de hoy, los usuarios no han recibido información oficial ni del Ayuntamiento de Plasencia ni de la Diputación de Cáceres, teóricas tutoras del servicio de suministro eléctrico. Han preguntado, pero no han ofrecido explicaciones claras sobre el estado del proceso de adjudicación ni han anunciado planes concretos para restablecer el servicio. «Yo fui al Ayuntamiento y me dijeron que iban a sacarlo a licitación, pero desde noviembre no hay noticias», denuncia el propietario de un híbrico. Mientras tanto, en localidades cercanas como Cabezuela, Malpartida de Plasencia o Ahigal, los puntos de carga funcionan con normalidad y con tarifas establecidas.

Los afectados se plantean elevar la problemática a la oposición en el Ayuntamiento de Plasencia para que se plantee en alguno de los plenos. «Si se está promoviendo la movilidad sostenible, no tiene sentido que en una ciudad como Plasencia no haya ni un solo cargador en funcionamiento», concluye el usuario.