Las cañas pierden fuerza en la previa del día grande de las ferias de Plasencia

Un camarero bandeja en mano recoge los vasos vacíos en varias mesas de su terraza en la Plaza Mayor y comenta que «hoy hay la mitad de gente que ayer, siendo generosos». Son las seis de la tarde del viernes, y en la bandeja central - ... vedada a los veladores hasta que apareció el covid-19 para reventar vidas, trabajos y negocios- hay bastantes más mesas libres que ocupadas. En 'la calle de los vinos' (Patalón), no se diría que la ciudad está de celebración si no hubiera guirnaldas.

Como los caminos del feriante son inescrutables, las cañas del viernes resultaron más flojas que las de jueves. Lo previsible era que el ambiente fuera creciendo hasta la traca final del sábado, auténtico día grande. Pero no ha resultado así. El buen inicio del jueves -«mucha gente para un primer día, no esperábamos tanta, se ve que había ganas», refrenda el mismo camarero- no tuvo continuidad el viernes, que registró un bajón de afluencia.

Ampliar La Plaza Mayor, este viernes a las seis de la tarde. palma

El valor de las plazas de san Martín o san Esteban como referencias para tomarle el pulso a los festejos es relativo. Porque a poco ambiente que haya, se llenan. Sucede también, aunque quizás en menor medida, con la plaza de la Catedral. Son los sitios de moda en esta feria. Lo son, en particular san Esteban, desde hace tiempo, y están ratificando esa prevalencia en estos días, de manera que alguien que solo se moviera entra estas tres plazas, juzgará que estaba todo a tope y costaba moverse por ellas sin abrirse paso metiendo codo.

Por eso, para ver si la entrada es mala, regular, buena, muy buena o maravillosa, es mejor asomarse a la Plaza Mayor o a 'la calle de los vinos'. Los dos sitios siguen teniendo sus incondicionales y seguramente los conservarán siempre, pero también viven, siquiera en parte, de absorber el excedente de otros espacios a día de hoy tienen más tirón entre un tramo de edad que es clave para sostener la fiesta. Y este viernes, a las seis de la tarde, la foto que devolvían uno y otro lugar no era la de unas ferias exitosas.

Ampliar Colas ante una de las atracciones infantiles de La Isla, este viernes. palma

Por la noche, según lo visto hasta ahora, la actividad se reparte entre el centro y el ferial, con mayor protagonismo para este último. Es lo habitual, por otro lado. Por eso, sobre las doce y media de la noche del jueves al viernes había en el Berrocal mucho público. Sin aglomeraciones, pero con una entrada superior a la habitual a esas alturas de la celebración que este sábado encara la prueba de fuego, la del día grande.

El programa oficial arrancará con los cabezudos -salen de la estación de autobuses- y tamborileros (de 11 a 13 horas), las charangas (de 13 a 16) y la animación infantil en La Isla -el viernes, primer día de esta propuesta para los niños, los padres tuvieron que hacer cola en alguno de los castillos hinchables- a partir de las 11 horas. En concreto, para los más pequeños habrá zumba de 11 a 12 y de 17.30 a 18.30, baile de 12 a 14 horas, y taller de muñecas de 13 a 14 horas. Además, el tren turístico circulará de 11 a 13 y de 17 a 19.

Feria Fest en la Plaza Mayor

Y por la noche, festival Feria Fest, en la Plaza Mayor, con los grupos Sarvaje Tren (pop/rock, a partir de las 21 horas), Salpicadura (rock, desde las 22 horas), Criminal Voice (rap/trap, desde las 23 horas) y Secreto Ibérico (pop/rock de los años 80 y 90, desde la medianoche y hasta la una de la madrugada).

Ampliar Aspecto que presentaba la calle de los vinos, este viernes a las seis de la tarde. PALMA

En la caseta joven, que el viernes cerró pero este sábado volverá a abrir de 21 a 1 horas, se anuncian las actuaciones de Lmen & Pablo Quartier y de Dj Nando Rodríguez. Está por ver si al ser el día grande recibirá más público que en su primera noche, cuando cerró antes de la hora prevista.