El canal de La Isla extremará la limpieza en todo el recinto

Tal y como estaba previsto, el canal de baños de La Isla iniciará oficialmente la temporada de verano tras las Ferias de Plasencia. Este ... año será el lunes 17 de junio. Lo hará después de haber completado los protocolos previos de actuación, tanto de limpieza como de análisis, «siempre buscando que el agua esté apta para el baño», decía ayer Sergio López, concejal de Medio Ambiente. Esos análisis los llevan a cabo periódicamente los trabajadores municipales y el Servicio Extremeño de Salud.

La limpieza del recinto es una prioridad para el Ayuntamiento y, tras ganar la adjudicación hace unas semanas, el responsable vuelve a ser Eulen. La empresa realizará tanto la limpieza de los espacios ajardinados como las zonas de baño, así como los aseos y vestuarios, que se mantendrán abiertos durante el uso del canal.

Este año, gracias a la oferta de mejora de la empresa, el servicio de limpieza se va a mantener durante el horario de apertura del canal, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Para facilitar la tarea de los limpiadores, el Ayuntamiento pide a los ciudadanos que hagan un buen uso del canal: «Pedimos que no vayan animales y que no hagan otro tipo de actividades que puedan dañar el agua. Si los análisis dan algún parámetro con el que no estamos conformes, tendríamos que vaciar el canal para volverlo a llenar».

El Ayuntamiento sigue trabajando para conseguir la bandera azul para La Isla. Ya tiene entre las manos el proyecto para impermeabilizar y mejorar el canal de baños y la sustitución de todas sus compuertas. Le ha costado 14.157 euros.

«Queremos solucionar algunas filtraciones que tenía el canal, que también influía en no tener la excelencia para poder conseguir la bandera azul. Ya tenemos el proyecto redactado. Una vez que se confirme por Urbanismo y se admita, saldrá la licitación», apuntaba Sergio López. «Lógicamente, esta temporada no llega, pero sí lo tendremos listo para la temporada que viene», matizaba el concejal.