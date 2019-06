El canal de baños de la Isla y la piscina de verano abrirán el próximo día 17 La tala de los chopos comenzó ayer en la Isla. :: david palma La UTE de Jardines lleva a cabo la tala de los chopos muertos en el parque para evitar la caída de sus ramas A. B. H. Miércoles, 5 junio 2019, 08:46

plasencia. El lunes de Feria, el próximo día 17, se pondrá en marcha oficialmente la temporada de baño en la ciudad con la apertura tanto de la piscina municipal como del canal de la Isla, según ha anunciado el alcalde en funciones, Fernando Pizarro.

«En el caso de la piscina, durante estos días se están llevando a cabo las pruebas precisas para comprobar el buen funcionamiento de la nueva maquinaria instalada para que todo esté a punto para el día 17», ha explicado el primer edil.

En cuanto al canal de baños de la Isla, Pizarro ha señalado que «aunque nuestra intención era abrirlo en los días de Feria, desde el miércoles 12, precisamente para que pudiera ser utilizado por los menores que participen en las actividades programadas en el parque, no es posible porque así se establece en el pliego de condiciones del servicio».

Sin socorrista

En este sentido, el concejal en funciones de Medio Ambiente y Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, asegura que «la concesionaria, que es el segundo año que se ocupa del canal de baños, ya ha empezado la adecuación del espacio, pero no será hasta la próxima semana cuando se limpie el canal para abrirlo el 17».

También se han tomado ya las primeras muestras para analizar el agua y ver en qué condiciones se encuentra. Unos análisis que se repetirán cada semana «tanto por la concesionaria, que también se ocupa del mantenimiento de los servicios, como de la Junta de Extremadura». Con el fin de llevar a cabo las medidas correctoras que fueran precisas para garantizar que el agua está apta para el baño en un canal, por otro lado, en el que no habrá socorrista, «porque no hay obligación para ello, pero sí un guarda que vigilará el buen uso del canal, los servicios y el entorno», añade el edil.

Por otro lado, para evitar la caída de sus ramas, en el día de ayer se comenzaron a talar los chopos muertos que hay en el parque, junto al nuevo campo de fútbol playa. Una actuación que «cuenta con el informe favorable de la Red Natura de la Junta, porque los chopos no tienen otra solución». Escanilla asegura que «son árboles que están muertos y que no hay forma de recuperarlos, porque las actuaciones llevadas a cabo en sus copas no han dado resultado».

La concesionaria de los espacios verdes en la ciudad, la UTE de Parques y Jardines, es la que lleva a cabo la actuación. «Ahora los han podado y en noviembre se acabarán de quitar y se pondrán árboles de ribera en su lugar».