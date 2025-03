Las cámaras de Plasencia ya están preparadas para iniciar el sistema rotatorio del parking

No hay marcha atrás ni tiempo para hacer más pruebas. El próximo lunes 27 de mayo, con todas sus consecuencias, entrará en vigor la ... normativa del sistema rotatorio que se va a implantar en el parking de Eulogio González, el que está al lado del puente Trujillo. Su finalidad será evitar que el recinto se convierta en un garaje privado y potenciar el comercio de la zona centro, tal y como pedían empresarios y hosteleros de la zona centro.

La concejalía de Interior volvió a recordar ayer la cercanía de su puesta en marcha y aprovechó así para salir al paso de las afirmaciones del grupo municipal socialista del pasado miércoles. Su portavoz llegó a negar que ninguna cámara fuera a leer las matrículas y un programa fuera a controlar la entrada y salida de vehículos. Al menos, de forma inminente: «Es falso. No se ha comprado este sistema de control. No ha pasado por pleno, ni por junta de gobierno local, ni por decreto de alcaldía. Con lo cual, no se ha comprado. Y si no se ha comprado, malamente se va a controlar nada. Una mentira más del señor Pizarro y del señor Dóniga».

En este sentido, el propio concejal de Interior volvió a insistir en que «el próximo 27 de mayo comenzará a funcionar durante el horario comercial, como ya anunciamos la semana pasada. La Policía Local lleva varias semanas de prueba y, después de comprobar que el sistema funciona perfectamente, se puede proceder a su puesta en funcionamiento. Las cámaras de lector de matrícula situadas en la entrada y salida del aparcamiento llevan meses funcionando en periodo de pruebas».

Para ilustrarlo, Dóniga facilitó material audiovisual del panel del control, ubicado en las instalaciones: «Una cámara especial capta las imágenes que son procesadas en un software capaz de capturar la fecha, el horario de entrada y salida del vehículo. Todas las cámaras están vinculadas a la sala de comunicaciones de la Policía Local, junto con las cámaras de seguridad de los de los aparcamientos».

De esta forma, el edil delegado desmintió de manera tajante las declaraciones realizadas por el Partido Socialista sobre este asunto, recordando que «los procedimientos administrativos para la instalación de estas cámaras se realizaron a final del año pasado, como así lo ratifican las actas de la junta de gobierno».

El sistema rotatorio afectará al horario comercial, es decir, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, y los sábados en horario de mañana. Los domingos y festivos seguirá siendo libre. El tiempo máximo de estacionamiento se limitará a dos horas.