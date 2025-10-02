HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Cámara acerca a las ONG las Competencias Profesionales

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La Cámara de Comercio de Cáceres celebrará el próximo 16 de octubre, a las 10.00 horas, una jornada informativa en el vivero de empresas de Plasencia para dar a conocer a entidades sociales los beneficios del Programa de Acreditación de Competencias Profesionales.

El encuentro está dirigido a técnicos y responsables de ONG que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, desempleo o baja cualificación, con el objetivo de presentar esta iniciativa como herramienta clave para mejorar la empleabilidad y reconocer oficialmente la experiencia adquirida fuera de los cauces formales.

Durante la sesión se explicará el proceso de acreditación, los perfiles profesionales incluidos y el papel de las entidades sociales como acompañantes y facilitadoras. Además, se ofrecerá atención personalizada a las organizaciones interesadas en colaborar.

