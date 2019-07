La calle de Los Quesos de Plasencia no tendrá reforma integral hasta después del año 2023 REDACCIÓN PLASENCIA. Miércoles, 3 julio 2019, 07:52

«Es una chapuza». El alcalde, Fernando Pizarro, reconoció ayer el mal estado en que se encuentra la calle de Los Quesos. «Una herencia del Gobierno del PSOE que ha dado problemas desde el primer momento», aseguró. Desde que se llevó a cabo la reforma integral hace más de una década. Tanto por el pavimento elegido para una vía que soporta tráfico diario como por la «ejecución de la obra».

Sin embargo, no se podrá arreglar de forma integral, no se podrá llevar a cabo una remodelación completa hasta después del año 2023. Según explicó ayer el primer edil placentino, esta obra se sufragó con fondos europeos «cuya ejecución se prolongó hasta 2018 y las bases de estas convocatorias no permiten que se actúe de nuevo en la vía hasta que hayan transcurrido cinco años; por lo tanto hasta 2023 no podemos hacer una reforma integral, porque en caso contrario tendríamos que devolver el dinero». Pero aclaró que «estamos viendo cómo llevar a cabo arreglos puntuales para mejorar su situación».