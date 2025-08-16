El Cachón celebra el Día Internacional del Crochet el 12 de septiembre

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 16 de agosto 2025, 10:46 Comenta Compartir

El colectivo de Crocheteras de Plasencia se reunirá el próximo 12 de septiembre en el parque del Cachón para celebrar el Día Internacional del Crochet. Los participantes se reunirán para tejer imanes de crochet que se pondrán a la venta, cuyos beneficios irán a pasar a Feafes Plasencia con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre. La iniciativa busca fomentar la creatividad, la convivencia y resaltar el crochet como herramienta terapéutica, al tiempo que apoya la labor de sensibilización sobre salud mental que desarrolla Feafes.