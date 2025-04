Una Cabalgata amarga para 'Migue'

No hay año en el que la Cabalgata de Reyes de Plasencia no tenga protagonismo en las redes sociales. Casi todos los años hay encendidísimos ... debates en torno al número de caramelos que se arrojan desde las carrozas. Y todas las veces, parecen pocos. Este año no fue diferente. Sin embargo, en esta edición, la polémica ha nacido desde un ángulo inesperado.

«Este es mi tío Migue. Lleva toda la vida (más de 30 años) saliendo en la Cabalgata de Reyes de Plasencia. Hoy un concejal no le ha dejado salir en ella por un motivo que realmente desconozco. Van de cabalgata inclusiva y no dejáis a un niño cuya única ilusión en la vida es esto».

Esa es la descripción que acompañaba a una foto que corrió como un reguero de pólvora en Facebook o Instagram. Lo firmaba una sobrina de Miguel Martín Granado, una persona de 60 años con discapacidad intelectual, muy popular en la ciudad. Se presentó en la Cabalgata a pesar de que, según el Ayuntamiento, ya le habían dicho de que este año no podía sentarse en la carroza inclusiva.

«Lleva meses luchando, hablando con unos y con otros porque el concejal le dijo que este año no saldría. Estaba triste, muy triste, nervioso. Hablamos varias veces con el concejal delegado para intentar convencerle, pero no hubo manera», señala elPSOE.

Ese concejal es David Calvo, responsable de la Cabalgata por segundo año seguido: «El año pasado hubo gente que me increpó porque unos llevan 30 años y otras personas del colectivo no pueden participar. Hablé con Migue hace muchos meses y le dije que teníamos que dar la oportunidad a otras personas. Quedé que él participaría un año sí y un año no».

En la carroza inclusiva, Calvo señala que «hay unas recomendaciones de fabricantes. No es lo mismo montar a niños de 7 años que a niños de 14 ó 15. Los pesos son el doble y el triple. Tuve una reunión con los padres y les dije que no cabían todos. Y muchos no pueden ir solos, tienen que ir con un cuidador, pero en ningún momento se ha excluido a nadie. Se les dio la oportunidad de que unos fueran andando y otros en la carroza». En este caso, David Calvo dice que Migue «no quiere ir caminando, quiere ir sentado en la carroza. Los pajes adultos tienen que hacerse cargo de los niños y él no se hace cargo de ningún niño».

«Soy humano, me puedo confundir, pero no creo que me haya confundido. Creo que a día de hoy haría igual», insiste el Concejalde Familia.