Los buses eléctricos de Plasencia se someten al reemplazo de sus baterías

El Ayuntamiento de Plasencia ha confirmado que uno de los nuevos autobuses eléctricos del servicio urbano ha vuelto a circular con normalidad tras completarse ... el reemplazo integral de su batería, una intervención que se ha ejecutado dentro de la garantía del fabricante y sin generar coste adicional a las arcas municipales. La reparación, según fuentes municipales, se realizó con rapidez para minimizar el impacto en las líneas habituales, especialmente tras las recientes incidencias que afectaron a ambos vehículos eléctricos incorporados al servicio.

El fallo registrado en este autobús se detectó durante las labores rutinarias de mantenimiento y, dada la importancia del componente afectado, se optó por sustituir la batería por completo. Los técnicos desplazados señalaron que la actuación se completó en un plazo corto y que el vehículo ha superado todas las pruebas de funcionamiento y seguridad antes de reincorporarse al servicio.

A inicios de semana se informó de que los dos minibuses eléctricos estrenados a finales del verano permanecían averiados por problemas similares. Aquella circunstancia obligó a recurrir a unidades más antiguas para cubrir la demanda, lo que ha generado retrasos y críticas de la oposición por la supuesta falta de planificación y por el uso intensivo de vehículos con más de dos décadas de vida.

Con la reincorporación de esta unidad, el Ayuntamiento asegura que las líneas recuperan su normalidad operativa y recuerda que cualquier incidencia mecánica en los nuevos modelos está amparada por la garantía. Insiste en que las reparaciones se gestionan con carácter inmediato para evitar interrupciones prolongadas y garantizar un servicio estable a los usuarios del servicio.