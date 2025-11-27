HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los autobuses llegaron en junio, pero no entraron en servicio hasta finales de agosto. J. C. R.

Los buses eléctricos de Plasencia se someten al reemplazo de sus baterías

Ambos vehículos solo tienen tres meses de servicio y, al menos uno de ellos, ha cambiado completamente su acumulador gracias a la cobertura del fabricante

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ha confirmado que uno de los nuevos autobuses eléctricos del servicio urbano ha vuelto a circular con normalidad tras completarse ... el reemplazo integral de su batería, una intervención que se ha ejecutado dentro de la garantía del fabricante y sin generar coste adicional a las arcas municipales. La reparación, según fuentes municipales, se realizó con rapidez para minimizar el impacto en las líneas habituales, especialmente tras las recientes incidencias que afectaron a ambos vehículos eléctricos incorporados al servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  2. 2

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  3. 3 Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz
  4. 4 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  5. 5 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  6. 6 El palacio más singular de Extremadura que buscaba dueño encuentra nuevo destino en la Fundación Cajalmendralejo
  7. 7 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas
  10. 10 Macarraca es el nuevo Bib Gourmand extremeño de la Guía Michelin España 2026: «Estamos muy contentos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los buses eléctricos de Plasencia se someten al reemplazo de sus baterías

Los buses eléctricos de Plasencia se someten al reemplazo de sus baterías