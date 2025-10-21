Se buscan fórmulas para retirar las vallas de los pabellones militares de Plasencia El Ayuntamiento estudia recolocar el cableado o soterrarlo para desbloquear el sistema de protección actual

J. C. R. Plasencia Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia explora soluciones para retirar el cableado que impide desmontar el vallado de los antiguos pabellones militares, años después de que se colocaran las vallas junto a la obra paralizada de la calle San Fulgencio.

Fuentes municipales confirman que los técnicos e ingenieros han reactivado las gestiones para resolver el problema del cableado aéreo, que recorre e incluso atraviesa la avenida Virgen del Puerto con postes en plena acera. El objetivo prioritario que se maneja desde hace años –enterrar toda la instalación eléctrica y de telecomunicaciones– sigue sobre la mesa, pero las negociaciones con compañías como Iberdrola y operadoras privadas avanzan con extrema lentitud.

El gobierno local admite que ejecutar la obra por medios propios implicaría abrir de nuevo la calle, con un alto coste. Por ello, el Ayuntamiento se inclina por una solución provisional más rápida: recolocar el cableado y «coserlo» directamente a la fachada de los pabellones, lo que permitiría liberar la vía y retirar las vallas «en un plazo menor».

Esta explicación llega después de que el grupo socialista haya denunciado el «grave peligro» que, a su juicio, supone mantener el vallado. Alerta de la falta de visibilidad y del riesgo tanto para peatones como para conductores. El PSOE reprocha que nunca se instalaran las redes de protección previstas en el contrato original, lo que –aseguran– habría permitido reabrir la calle sin comprometer la seguridad.

El Ayuntamiento sostiene que ya se han adoptado medidas preventivas –como el cierre de huecos, la baja del suministro eléctrico y vigilancia policial–, pero admite que la clave sigue siendo el cableado. La decisión final, aseguran, está próxima: o se logra reubicar los cables en fachada de forma inmediata, o se ejecutará el soterramiento, aunque sea «más tarde que pronto».