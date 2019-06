Se busca albañil con experiencia Operario en la obra de una promoción de viviendas en la ciudad. :: palma La falta de trabajo durante la crisis precipitó la jubilación de un buen número de profesionales a los que ahora se echa en falta, señala la Federación A.A. PLASENCIA. Domingo, 23 junio 2019, 09:07

«La construcción padece ahora mismo un déficit claro de mano de obra cualificada». José Luis Iglesias, gerente de Pymecon (la Federación regional de la pequeña y mediana empresa de construcción y afines de Extremadura) lo tiene claro. Y tampoco alberga dudas sobre las causas de esta carencia, que afecta al sector en Plasencia y el norte de la región pero que en gran modo hace extensible al conjunto de la comunidad autónoma, que es el ámbito de trabajo del colectivo al que representa.

«Hay tres motivos principales», resume el responsable de la Federación. «El primero -analiza- es que ha coincidido la jubilación de muchos albañiles con experiencia, bastantes de ellos sin haber llegado a la edad tope». Una de las causas que han precipitado la acumulación en unos pocos años de un número significativo de bajas definitivas de forma anticipada ha sido la falta de trabajo durante la crisis. Como es de sobra conocido, la recesión a escala mundial que ha marcado la economía del inicio de este siglo acabó por afectar a todos los ámbitos de la economía, dadas sus dimensiones.

Pero en el caso de España, lo hizo de forma especial con la construcción, que históricamente ha tenido un peso importante en la economía de la ciudad y también en la de otros municipios del norte extremeño, con especial mención a Malpartida de Plasencia, que precisamente ayer celebró su conocido concurso de albañilería, recién reconvertido a festival y que aspira a convertirse en la mejor cita nacional de este tipo.

Trasvase a la hostelería

La segunda causa que ayuda a explicar por qué cuesta encontrar profesionales con experiencia es que se ha producido un trasvase de trabajadores que antes estaban en la construcción y ahora se ganan la vida en otros sectores, principalmente la hostelería. «Han encontrado ahí un nicho laboral en el que muchos se encuentran cómodos, y ahora es difícil reintegrarlos al sector del que procedían», explica José Luis Iglesias, que en su análisis cita un tercer motivo: las dificultades para que los nuevos vayan adquiriendo su rodaje profesional.

«La escasez de obras impide que los jóvenes que empiezan vayan cogiendo la experiencia necesaria», apunta el gerente de Pymecon, que pone sobre la mesa un cuarto aspecto a considerar. Se trata de «la cantidad importante de albañiles que se han ido a aquellos sitios en los que había algo de trabajo durante los peores años de la crisis, esto es, a Madrid, a la costa en general y en particular a Levante».

Al final, la suma de factores ha configurado una realidad que está generando algunos inconvenientes a las empresas a la hora de formar sus cuadrillas. «Cuesta encontrar oficiales de primera o encargados de obra que tengan la experiencia que se requiere para resolver las situaciones, muchas de ellas complejas, que plantea el día a día de cualquier obra», expone Iglesias. «Se echa de menos -abunda- ese perfil tan conocido y tan apreciado por las empresas, que es el del albañil que empezó cuando era joven en el escalón más bajo y que a base de trabajar y acumular años de servicio ha ido adquiriendo un bagaje que le permite controlar los mil y un aspectos que hay que tener en cuenta durante una obra».

«La situación no es alarmante, pero no porque no sea importante, que lo es, sino porque hay pocas obras», amplía Iglesias, que matiza la creencia extendida de que la edificación y la compraventa de inmuebles están volviendo a la senda de sus mejor época reciente. A lo largo del año pasado, el paro en el sector de la construcción en Plasencia disminuyó algo más del 20%, pero el gerente de Pymecon entiende que es necesario explicar este dato para no hacer una interpretación errónea. «Lo que ha bajado es el número de demandantes, en gran modo por lo que hemos hablado de las jubilaciones a las que se vieron abocados un buen número de trabajadores visto el parón prolongado que sufría el sector». «Un demandante de empleo menos no equivale a un trabajador más», recuerda el responsable de le Federación regional, que opina que «sí se está dando una reactivación de la actividad, aunque lenta». «En obra civil -termina-, se circunscribe a promociones pequeñas, y en obra pública, el impacto del proyecto del tren de alta velocidad es limitado, con el añadido de muchas de las subcontratas han accedido a los contratos a precio de saldo».