Guerra de Ucrania: «La burocracia no permite que los familiares de Maryan estén en el mismo colegio, es inhumano»

Hace una semana que los familiares de Maryan, el menor ucraniano que desde hace ocho años reside en la ciudad con sus padres de acogida, Margarita Pardo y Antonio Merino, llegaron a Plasencia. Son sus dos hermanos, Dmytro y Oksana, y los dos hijos ... de ésta, Nazar y Andriy.

«Desde entonces solo podemos agradecer la ayuda que se nos está brindando, la población de Plasencia se ha volcado con nosotros, a cada paso que damos no podemos sentirnos más arropados», señalan los padres de acogida de Maryan.

Sin embargo, en su lucha diaria por lograr que los familiares del menor ucraniano inicien una nueva vida, se han topado de lleno con la burocracia de la administración. «Queremos que tanto Dmytro, de 14 años, como los pequeños Nazar y Andriy, de 9 y 10 años, vayan al mismo colegio en el que está Maryan estudiando Bachillerato, que es la Santísima Trinidad», explica Margarita. «Pero no nos lo permiten».

Según detalla, desde la comisión de escolarización de la ciudad se les ha indicado que en este colegio solo hay plaza para el hermano, para Dmytro, pero no para los dos pequeños, que por su edad cursarían cuarto y quinto de Primaria, porque la ratio no lo permite. «Para ambos nos han dado otro colegio y nos han dicho que si antes del 18 de marzo no presentamos los papeles en el centro indicado, perderemos la plaza; también que si no estamos de acuerdo con la resolución, que presentemos un recurso de alzada».

Antonio denuncia «el trato inhumano y la falta de empatía absoluta que la administración educativa nos está dando y está demostrando». Margarita reclama que «se atienda nuestra petición; estamos hablando de unos menores que han llegado huyendo de la guerra, que se han separado de su padre, de sus abuelos, que han dejado todo y a los que no podemos obligar a que se separen de nadie más». Especialmente, añade, «porque necesitan a Maryan, porque su labor como traductor es imprescindible en este momento».

Los padres de acogida del menor ucraniano aseguran que «los niños necesitan estar juntos, no se les puede separar. Sabemos que hay un protocolo, pero no nos cabe duda de que ante situaciones excepcionales, y de la que estamos hablando lo es, ese protocolo se puede saltar». Lamentan que «desde la administración se generen problemas gratuitos en una situación difícil en la que todos estamos poniendo de nuestra parte para superarla; es preciso que la administración también lo haga para acoger de verdad a los refugiados».