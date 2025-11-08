'¡Buenos días, Javi y Mar!' graba su programa en el auditorio Santa Ana de Plasencia El popular programa de Cadena 100 se grabará el jueves 13 a las 18.00 horas con acceso gratuito para el público hasta completar aforo

El Auditorio de Santa Ana de Plasencia acogerá el jueves 13 de noviembre, a las 18.00 horas, la grabación en directo del popular programa matinal de Cadena 100, '¡Buenos días, Javi y Mar!' Javi Nieves y Mar Amate, junto a su equipo, traerán a la ciudad una tarde repleta de humor, música, anécdotas y mucha energía. El espacio se emitirá al día siguiente, de 6.00 a 11.00, en su horario habitual. La entrada será gratuita y el público podrá disfrutar de secciones como 'Los niños y Jimeno' y 'El monólogo de Fer'. El evento contará además con la presencia de la consejera portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, y del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.