Buenas palabras y algún reproche en el último pleno de la legislatura en Plasencia Un momento de la sesión celebrada ayer. :: david palma REDACCIÓN PLASENCIA. Jueves, 13 junio 2019, 07:50

El último pleno de la legislatura dejo ayer una ración de buenas palabras aderezada con algún que otro reproche más o menos velado. La cita, de carácter extraordinario, debía ser un trámite: aprobar el acta de la sesión anterior y listo. Pero previamente se había acordado que varios concejales tomaran la palabra. Y así ocurrió.

Habló el primero Iván Sánchez, que le dedicó la intervención a su hija, nacida precisamente en esta legislatura. «Hacer oposición a un gobierno de mayoría absoluta no es solo difícil, sino frustrante», dijo el portavoz del grupo socialista. «Gracias a todos, en especial a los funcionarios de este ayuntamiento y a José Antonio Hernández, con el que hemos librado muchas batallas pero que siempre tuvo su puerta abierta», agradeció Nuria López. La concejala del PSOE pidió perdón a los ciudadanos porque según dijo, su partido llevó hasta el Consistorio sus disputas internas.

El también socialista David Núñez se despidió «con el sinsabor de no haber hecho más por la gente de la ciudad que tiene problemas para llegar a final de mes». Y Juan Carlos Hernández, de Ciudadanos, resaltó el honor que había supuesto ser concejal, antes de pedir «que la justicia sea justicia para todos», una frase que el alcalde le devolvió después usando esas mismas palabras.

Abel Izquierdo, de Plasencia en común, subrayó la importancia de la democracia, y tras él habló Fernando Pizarro. «Agradezco sin excepción a los veinte concejales su trabajo, aunque no todos han estado a la misma altura», comenzó el alcalde, que destacó «que el 80% de los acuerdos alcanzados en estos cuatro años lo han sido por unanimidad». «Ha sido una legislatura de consenso, y la labor de la oposición ha permitido al equipo de gobierno ser mejor», añadió el regidor, que tuvo palabras elogiosas para varios ediles. «Usted ha estado por encima de su partido, me ha permitido aprender mucho y me ha ayudado a ser mejor», le dijo a Nuria López, que en ese momento se emocionó.

Pizarro agradeció a David Núñez «su educación» y destacó «la capacidad de trabajo, honestidad, fidelidad y lealtad» de Abel Izquierdo, al que definió como «un amigo». «Sin ti, yo no estaría hoy aquí», le dijo a José Luis Díaz, de Extremeños. Y finalmente, agradeció el trabajo de la plantilla municipal y el compromiso de sus compañeros del grupo municipal del PP, con mención específica a los tres que no estarán la próxima legislatura (Sonia Grande, Luis Díaz e Isidro Rodríguez).