Brotóns tomará posesión como obispo de Plasencia el 15 de octubre

El aragonés Ernesto Brotóns tomará posesión como nuevo obispo de Plasencia el próximo 15 de octubre. Así lo acaba de anunciar el Obispado a través de una nota de prensa en la que detalla también que su ordenación será a las 11 horas.

Lo que de momento no está decidido es dónde se llevará a cabo el acto, porque la Catedral está cerrada al culto con motivo de la exposición de Las Edades del Hombre y así permanecerá hasta diciembre.

El nombramiento de Brotóns como sustituto de José Luis Retana se hizo público el pasado sábado. Entonces el nuevo obispo de Plasencia, director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (Creta), señaló que su intención es contactar con la que será su nueva diócesis «lo antes posible, porque soy muy nuevo en esa tierra y la tengo que conocer. Quiero estar muy presente y muy al tanto». Y se dirigió a su nueva diócesis en los siguientes términos: «No nos conocemos, pero he empezado a quereros y a querer a esta iglesia y a esta tierra extremeña y salmantina de la que ya me siento parte y espero conocer bien y servir lo mejor que sepa y pueda. Desde el primer momento he rezado y rezo por vosotros».

También señaló que la realidad de Extremadura y Castilla y León «tiene rasgos en común con mi Aragón natal» y recordó que sus primeros pasos como sacerdote le llevaron al mundo rural, en concreto a la zona de Campo Romanos. «Fueron años muy felices que espero que me ayuden a sintonizar con los gozos, esperanzas y fatigas de la gente de los pueblos de esta tierra que me adopta».

Brotóns reconoció que tuvo noticia del nombramiento el 28 de junio, y lo recibió con una mezcla de «alegría y susto». Agradeció la «confianza inmerecida» que ha depositado en su persona el Papa: «Se me ha elegido para servir y en esta clave lo asumo. Ahora me debo a esta gente».

Igualmente en sus primeras declaraciones mostró su agradecimiento y gratitud a su antecesor en el Obispado de Plasencia, José Luis Retana, y al actual administrador apostólico y obispo emérito de Albacete, Ciriaco Benavente, «pastores buenos y solícitos que han velado por los miembros de la Diócesis de Plasencia».

