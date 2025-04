Blanca Martín: «Aún no he decidido si optaré de nuevo a la dirección del PSOE»

Ana B. Hernández Miércoles, 9 de febrero 2022, 07:22 Comenta Compartir

Con el congreso regional y los provinciales resueltos, al PSOE extremeño le queda aún la renovación de sus ejecutivas locales. A estas alturas, el proceso debía ya estar concluido, porque el plazo inicial fijado para ello acabó el 31 de enero.

«Pero la pandemia ha alterado estos plazos, ha obligado a retrasarlos, y ahora el plazo dado finaliza el 31 de marzo», explica Blanca Martín, secretaria general del PSOE placentino.

Será por tanto antes de ese día cuando los socialistas celebren en la ciudad la asamblea de la que deberá salir la nueva ejecutiva local, que hoy está integrada por una treintena de miembros y que lidera Blanca Martín, desde que en enero de 2018 llegase por primera vez a la secretaría local.

Los militantes elegirán por primera vez entre listas cerradas, bloqueadas y paritarias

Cuatro años después, la responsable del PSOE placentino asegura que «aún no he decidido qué voy a hacer, si volveré o no a presentarme, porque todavía tengo tiempo para ello hasta el 31 de marzo», afirma. Pero también aclara que no tiene impedimento para no hacerlo, que el hecho de haber sido elegida presidenta del PSOE extremeño no es incompatible con el cargo que hoy ocupa en la formación en la ciudad. «Siendo presidenta regional, no podría serlo provincial, pero sí puedo ser secretaria local; no son cargos incompatibles según nuestros estatutos», explica.

El nuevo sistema

Unos estatutos en los que se han introducido cambios en lo que respecta a los comités locales, que se aplicarán por primera vez en la asamblea que el PSOE placentino celebrará antes del 31 de marzo. Porque ya no habrá candidatos ni primarias.

Blanca Martín logró la secretaría local en enero de 2018 tras ganar en unas primarias a la que fue su oponente, la exconcejala Nuria López. Lo hizo por 86 votos frente a 62 logrados por López, en una asamblea extraordinaria que tuvo lugar en el complejo cultural Santa María y en la que votaron 150 militantes de la agrupación local.

Ahora, tras los cambios introducidos, los militantes no elegirán entre candidatas a la secretaria local que después conformará su ejecutiva, sino entre candidaturas completas o, lo que es lo mismo, a la ejecutiva local en su conjunto, siempre que haya más de una. «Porque lo que se votará en la asamblea será una lista cerrada, bloqueada y paritaria», aclara Blanca Martín. De tal modo que los militantes conocerán los nombres de todas las personas que integrarán la futura ejecutiva del PSOE placentino. Las listas no tendrán que tener un número máximo de miembros, pero sí un mínimo de tres: secretaria local, de organización y de política municipal.