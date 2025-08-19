HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Berrocal acogerá la cuarta edición del encuentro de coches modificados

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 19 de agosto 2025, 07:52

El recinto ferial El Berrocal de Plasencia se convertirá en el epicentro de la cultura del automóvil con la celebración de la cuarta edición de ‘Low Diamond’, también conocido como The Automotive Car Meet Vol. IV. Tendrá lugar el fin de semana del 6 y 7 de septiembre.

El evento, organizado por un grupo de jóvenes apasionados del motor, reunirá más de un centenar de vehículos llegados desde distintos puntos de España y Portugal. La muestra incluirá coches clásicos modificados, modelos de alta gama y vehículos personalizados bajo el estilo stance, caracterizado por suspensiones neumáticas y llamativos acabados estéticos.

A diferencia del tuning tradicional, los organizadores destacan que esta tendencia se centra en la personalización visual manteniendo la esencia del modelo original, lo que convierte a la exposición en una especie de museo del automóvil al aire libre, donde los asistentes podrán admirar piezas únicas sin pruebas de escape ni ruido.

El ambiente festivo estará acompañado de música y actividades para todos los públicos, siempre con el denominador común de la pasión por el motor. Además, se trata de un evento solidario, ya que parte de la recaudación se destinará a Ascapas (Asociación Cacereña de Padres y Amigos de los Sordos).

