Los beneficiarios de las viviendas sociales denuncian el estado de las casas

Llevan sufriendo el problema desde que entraron a vivir, a comienzos de mayo, pero no lo ha empezado a exponer hasta veinte días después. ... Gran parte de los beneficiarios de las 15 viviendas sociales, sorteadas el pasado 23 de febrero, han denunciado la insalubridad de las casas que están habitando. Corresponden a 9 casas que se ubican en el número 5 de la avenida de Gabriel y Galán. No tienen electricidad, el hueco del ascensor está vacío y la suciedad y los desconchones campan a sus anchas. Insisten en que nadie en la Administración ha hecho caso sus quejas.

De esta situación también se hizo eco ayer el grupo municipal del PSOE, que visitó el edificio que es objeto de críticas. «Los usuarios han pedido ayuda para poder entrar a vivir dignamente al alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y al concejal de Servicios Sociales, David Calvo, y estos les remiten al Gobierno de María Guardiola en la Junta de Extremadura, excusando acción alguna al respecto. En la Junta de Extremadura nadie les contesta ni recibe», señalaba en una nota de prensa, donde definió las viviendas como «indignas».

Días antes del sorteo de las viviendas, David Calvo, concejal de Servicios Sociales, aseguró que las viviendas que se iban a entregar estaban «totalmente terminadas por dentro, para que sean habilitadas lo antes posible. Algunas de ellas están a falta de la reforma energética que se hará posteriormente, pero no imposibilita el uso y el acondicionamiento de la misma». En las viviendas de Gabriel y Galán, el remate más importante era «la instalación del ascensor en el bloque número 5».

Ese ascensor sigue sin aparecer por ningún lado, pero tampoco lo hace la limpieza, la pintura, los alicatados o incluso la toma de luz. «Iberdola se niega a ponernos los contadores, dice que la placa base no está en condiciones», aseguraba una vecina.

Hasta nueve adjudicatarios de ese número 5, repartidos en varias plantas, tienen que buscarse la vida por falta de electricidad. «Están instalados en casa de algún familiar o siguen pagando excesivos alquileres privados, más el alquiler desde hace tres meses de la vivienda social que tuvieron la mala suerte de recibir en el sorteo», manifiestaba el PSOE.

Lo más llamativo es que los adjudicatarios tienen hasta el 1 de junio para ocupar esas viviendas o la Junta de Extremadura podría revocar su derecho de cesión. «No hay timbres. No hay toma de luz. Hay viviendas que no tienen ni el váter. No hay ascensor; el techo del hueco del ascensor está completamente quemado. No se ve ni la televisión. Agua corriente hay en la mitad del edificio y en la otra mitad no, porque se ha reventado hace 10 días la tubería general. Y el Ayuntamiento nos dice simple y llanamente que ellos solo han hecho el favor a la Junta de cederles el lugar para el sorteo, pero que esas viviendas no son su competencia», se quejaba una vecina, que también insistía en que durante días no hay actividad en los andamios que invaden la fachada.