El barrio del Pilar celebra sus fiestas durante cinco días

El barrio del Pilar de Plasencia celebrará sus fiestas patronales del jueves 9 al lunes 13 de octubre con un variado programa de actos que ... combinará tradición, música y convivencia vecinal. La mayoría de las actividades se desarrollarán en el recinto ferial del Berrocal y en la avenida de Extremadura.

Las celebraciones comenzarán este jueves, a las 19.00 horas, con el triduo a la Virgen. El viernes, a las 18.00, tendrá lugar la ofrenda floral, y a las 20.30, en el pabellón del Berrocal, un acto de reconocimiento a los bomberos de Infoex, Protección Civil y la UME. Joaquín Juanals, técnico de obras del Ayuntamiento, recibirá el Pilar de la Amistad. A las 21.00 horas, el cantautor Fernando Treviño rendirá homenaje a los héroes de los incendios, seguido de una chocolatada a las 22.00 y festival de DJ a las 23.00.

El sábado, el mercadillo de segunda mano se abrirá a las 11.00 en la avenida de Extremadura. A mediodía habrá gigantes y cabezudos y, a las 12.30, globoflexia y pintacaras. A las 17.00, se disputará el campeonato de fútbol-sala. El domingo, la procesión comenzará a las 11.30, seguida de misa a las 12.00. Un pasacalles con personajes de Disney será a las 12.30. El lunes habrá una paella popular a las 14.00 y teatro a las 19.00.