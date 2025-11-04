HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Loli Hernández, presidenta de la delegación de Plasencia. HOY

El Banco de Alimentos de Plasencia afronta su peor situación de 'stock' a las puertas de la gran recogida

La delegación local, con estanterías casi vacías por falta de existencias, atiende a cerca de 500 familias y más de 1.200 personas en Plasencia y sus comarcas

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La delegación de Plasencia del Banco de Alimentos de Cáceres atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. A unos días de ... la gran recogida de alimentos –que se celebrará el viernes y el sábado en diferentes supermercados de la ciudad y las comarcas– los responsables del organismo alertan de la «descapitalización» de sus estanterías y del aumento de la vulnerabilidad social en el norte de la provincia, un fenómeno que ya no afecta solo a población migrante, sino también a vecinos de municipios rurales y familias sin acceso a los sistemas públicos de ayuda alimentaria.

