El Ayuntamiento repite su asignación a las asociaciones de mayores

El Ayuntamiento de Plasencia ha publicado la convocatoria de subvenciones dirigidas a las asociaciones de mayores de la ciudad, que contará en este ejercicio con una partida total de 4.000 euros, la misma cantidad que en 2024. Así lo recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (BOP).

El objetivo de estas ayudas es respaldar la puesta en marcha de actividades culturales, de promoción del movimiento asociativo y de participación de las personas mayores, así como fomentar la igualdad de género dentro de este colectivo y contribuir a los gastos de funcionamiento de las entidades.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con un límite máximo de 2.500 euros por beneficiario. Para acceder a ellas, las asociaciones deberán estar legalmente constituidas, inscritas en el Registro Municipal y al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el propio Ayuntamiento. Asimismo, no podrán hallarse incursas en las causas de exclusión contempladas en la Ley General de Subvenciones y deberán haber justificado correctamente las ayudas recibidas en años anteriores.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en un plazo de 30 días naturales a contar desde la publicación de la convocatoria.