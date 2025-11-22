HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El campo de fútbol del Mundial-82 lleva en desuso más de cinco años. HOY

El Ayuntamiento recupera el Mundial-82 para construir una zona residencial

Se prevé transformar el antiguo campo de fútbol en un nuevo desarrollo urbano que incluirá aproximadamente 50 viviendas en bloque

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Plasencia recuperará de forma anticipada la propiedad plena de los terrenos conocidos como el Mundial-82, entre la avenida de Salamanca ... y la avenida de Portugal que durante décadas fue utilizado como campo de fútbol. La decisión, que será sometida a aprobación en el pleno municipal del lunes, permitirá al Consistorio poner fin al derecho real de superficie que la Federación Extremeña de Fútbol mantenía sobre la parcela desde 1982, en virtud de un convenio de 50 años cuya vigencia se prolongaba hasta 2032. Con esta resolución, el gobierno local podrá destinar el suelo a la construcción de 50 viviendas.

