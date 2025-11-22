El Ayuntamiento recupera el Mundial-82 para construir una zona residencial

El Ayuntamiento de Plasencia recuperará de forma anticipada la propiedad plena de los terrenos conocidos como el Mundial-82, entre la avenida de Salamanca ... y la avenida de Portugal que durante décadas fue utilizado como campo de fútbol. La decisión, que será sometida a aprobación en el pleno municipal del lunes, permitirá al Consistorio poner fin al derecho real de superficie que la Federación Extremeña de Fútbol mantenía sobre la parcela desde 1982, en virtud de un convenio de 50 años cuya vigencia se prolongaba hasta 2032. Con esta resolución, el gobierno local podrá destinar el suelo a la construcción de 50 viviendas.

El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, explicó que esta medida supone «cerrar por fin un proceso administrativo largo y complejo», que se inició en 2019 cuando el Ayuntamiento constató que la Federación había abandonado el mantenimiento del campo y trasladado su actividad deportiva a las instalaciones de La Vinosilla, adquiridas por el propio organismo federativo. Desde ese momento, el Consistorio comenzó a solicitar de manera amistosa la devolución del espacio. Entendía que carecía ya de utilidad para el fútbol y que su permanencia en desuso generaba un impacto negativo en el entorno urbano.

Supervisión del CSD

Hernández detalló que, tras varios intentos informales, en 2022 se inició un expediente formal para poner fin al convenio. El proceso ha requerido la supervisión interna de la Federación y la autorización del Consejo Superior de Deportes, lo que ha prolongado los plazos. Sin embargo, este otoño la administración local recibió la confirmación definitiva para proceder a la cancelación anticipada del derecho de superficie. «Han sido necesarios muchos informes y una tramitación muy cuidadosa, pero por fin podemos llevar al pleno esta importante decisión para la ciudad», afirmó el portavoz.

El antiguo campo de fútbol, que en el convenio de 1981 aparecía descrito dentro de una superficie de unos 20.000 metros cuadrados, ocupa en realidad una extensión aproximada de 10.000 metros cuadrados según la ficha del actual Plan General Municipal. En la revisión de dicho plan durante la primera legislatura del actual gobierno local, el Ayuntamiento ya había previsto la transformación de esa parcela en varias manzanas urbanizables con nuevos viales, destinadas específicamente a uso residencial. La proximidad de edificios de viviendas y las demandas vecinales impulsaron esta reordenación, al considerarse que la actividad deportiva era incompatible con la convivencia de la zona.

Una vez cancelado el derecho de superficie y formalizada la recuperación registral del terreno, el Ayuntamiento podrá avanzar en su proyecto de desarrollar unas 50 viviendas en bloque, integrando el nuevo barrio en el crecimiento previsto alrededor de la Factoría Joven.

Hernández anunció además que estas parcelas formarán parte del futuro expediente de venta de suelo municipal que el Consistorio incluirá tanto en el presupuesto como en el plan de contratación de 2026. Junto a otros solares seleccionados, el Mundial-82 será una de las piezas clave de esta operación, que busca generar recursos para inversiones y facilitar el acceso a vivienda en una zona estratégica de la ciudad.