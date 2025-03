El Ayuntamiento reconoce el mal estado de Los Pinos y anticipa una reforma

El estado del parque de Los Pinos es un debate recurrente en la calle y en las redes sociales. Da igual las filias o ... fobias políticas de unos y otros, todos están de acuerdo en que el recinto dista mucho de encontrarse en su época de mayor esplendor. Su situación, de forma periódica, también ha sido objeto de crítica en las sesiones plenarias que se realizan en el Ayuntamiento de Plasencia. La última la llevó a cabo Alfredo Moreno, portavoz del grupo socialista. En realidad, más que una denuncia, fue un ruego. Fue dirigido a José María Nisa, nuevo concejal de Medio Ambiente.

«Ese agua es totalmente insalubre. Yo le ruego que, por favor, pongan remedio cuanto antes, porque no podemos tener un parque emblemático, al que van muchos niños, en esas condiciones», señaló Moreno.

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Plasencia informó que había comenzado a trabajar para rehabilitar y modernizar el parque. Según dijo Sergio López, entonces responsable de Medio Ambiente, las primeras actuaciones estaban encaminadas a retirar las ramas y árboles que amenazaban con ceder. También se estaba actuando a través del agua con la idea de reforzar las charcas y tenerlas totalmente operativas.

Son acciones que han resultado escasas o insuficientes. José María Nisa reconoció que el parque no está como debería: «Señor Moreno, creo que usted y yo estamos en consonancia con el tema del parque de los Pinos. Yo tengo fotos con 2 años con mis padres en ese lugar, un sitio que adoro y por el que tengo pasión. Estoy bastante preocupado con ese tema y así se lo he dicho al señor alcalde. Me ha respondido que tengo manos libres para poder actuar».

El Ayuntamiento quiere recuperar el parque de Los Pinos y ha anunciado una actuación integral, «sin quitar las partes emblemáticas de nuestro parque, como es la charca o la pérgola, para poder hacer una rehabilitación completa», señaló Nisa, que tendió la mano a la oposición a la hora de ofrecer propuestas.

Estorninos

El concejal de Medio Ambiente también pidió ayuda a la oposición, en una reciente comisión, para tratar de atajar el problema que están creando las heces de los estorninos en el parque de Los Pinos y otras zonas de la ciudad.

«El parque de los Pinos está colapsado de ellos. Vemos cómo miles y miles de pájaros vienen a hacer la dormida aquí y sus excrementos estropean las plantas, queman el césped y ensucian, por lo que hay que estar constantemente haciendo una limpieza diaria», explicaba Nisa.

Mavi Mata, portavoz de Unidas Podemos, sugirió dispositivos acústicos para ahuyentar a las aves. Nisa agradeció la propuesta, pero reconoció que la administración se encuentra muchas veces con las manos atadas: «Sobre las aves asilvestradas, el Estado dice poco más o menos que las tenemos que besar cuando estén anidando. No se les puede perturbar el sueño, ni se les puede deslumbrar, ni se les puede asustar. Es decir, el problema es grandísimo. De hecho, le puedo decir, que si no cumplimos con la ley vigente que hay ahora mismo, hay peligro de que alguien pueda ir a la cárcel».

Nisa espera que funcionen «ciertos recursos que pueden llegar a nuestras manos a través de la Junta de Extremadura y a nivel nacional».