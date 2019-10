El Ayuntamiento rechaza pagar 320.000 euros más por la obra de los pabellones La obra de los pabellones no tiene ningún avance desde antes del verano. :: andy solé El alcalde explica que la modificación de Joca suponía ese incremento y paralizar la construcción de la residencia ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 10 octubre 2019, 08:39

plasencia. La polémica en torno a la obra estrella de los fondos europeos, la conversión de los pabellones militares en una residencia de ancianos, suma y sigue.

Pero, por el momento, ni habrá reformado del proyecto ni se paralizará la obra con el respaldo del Ayuntamiento. Según desveló ayer el alcalde, Fernando Pizarro, el proyecto de modificado presentado por la empresa Joca, adjudicataria de la obra, para supuestamente subsanar deficiencias y mejorar la construcción, «se ha rechazado porque el arquitecto municipal que es el director facultativo de la obra no lo cree necesario y mantiene que el proyecto se puede ejecutar sin que se tenga que hacer este modificado».

Una reforma que suponía, según detalló también ayer el primer edil, un incremento de un 10% sobre el coste de esta obra. En concreto, 320.000 euros más a sumar a los 3,2 millones de euros que se destinan a la conversión de los pabellones y de los que hasta la fecha, cuando ya ha transcurrido más de la mitad de los 18 meses de plazo de ejecución que tiene, solo se han certificado 400.000 euros.

Sin embargo, en base al informe del técnico municipal, «no se va a aceptar el modificado del proyecto ni tampoco se va a paralizar la obra, que también reclamaba la empresa». Ambas decisiones se aprobarán posiblemente en el pleno extraordinario que, con motivo de las elecciones del 10 de noviembre, se celebrará el próximo 18.

La respuesta al modificado y la paralización no es el único procedimiento que enfrenta al Ayuntamiento y Joca por una obra que, en realidad, lleva más de cuatro meses sin avance alguno.

En este sentido, el alcalde recordó ayer que se ha solicitado a Joca la documentación que acredite que están contratados los 15 empleados de larga duración a los que se comprometió -motivo fundamental en la adjudicación- y que están cobrando todos los operarios y los proveedores. «La petición la realizamos el pasado día 1 y la empresa tiene de plazo hasta el próximo martes, día 15, para responder», detalló Fernando Pizarro.

Cerrar el edificio

Esta es la única petición que, por el momento, ha llegado a la adjudicataria. No así, también según confirmó ayer el primer edil, ni la apertura de plazo para que argumente los retrasos en la ejecución que se están produciendo, ni tampoco el requerimiento para que cierre el edificio. «Si no confirma que lo ha recibido, anunciaremos el requerimiento a través del BOP y si no ejecuta este trabajo, lo hará el Ayuntamiento con cargo al fondo europeo, porque esa unidad de ejecución esta presupuestada», aclaró.

No obstante, también dejó claro que incumplir este requerimiento «es un argumento que justifica mucho más que los retrasos en la ejecución la rescisión del contrato, porque no cerrar el edificio significa que se está poniendo al mismo en un grave riesgo». Pizarro reiteró ayer que «es preciso que la empresa ponga la cubierta y también tape el resto de vanos; el inmueble no puede estar abierto porque una vez comience la temporada de lluvias, también ya, habrá un deterioro».

La obra de los pabellones militares comenzó el 17 de diciembre de 2018. Aunque a día de hoy «no está ejecutado más del 20%», contará con 30 habitaciones individuales y 26 dobles, con capacidad para 82 personas, y además dispondrá de otras 32 plazas en el centro de día. Pizarro ha pedido a Vara que la Junta asuma su gestión.