El Ayuntamiento de Plasencia vuelve a proponer que Ceber Tauro asuma la gestión de la plaza de toros

Miércoles, 22 de junio 2022

La Mesa de Contratación celebrada esta mañana ha concluido, tras revisar la documentación aportada por Espectáculos Carmelo, que la empresa, «si bien puede acreditar solvencia financiera, ya que el volumen de negocio supera lo establecido en el art.13 del pliego de condiciones, no queda acreditada la solvencia técnica al no poder presentar la documentación relativa a la gestión de espectáculos taurinos o gestión de plazas de toros de primera y/o segunda categoría«.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, «la documentación presentada por la empresa se refiere a la celebración del espectáculo taurino del Martes Mayor en Plasencia en 2020 y a otra serie de festejos que todavía no se han celebrado, y la mesa ha establecido que no se pueden acreditar los espectáculos a futuro». Debería hacerlo en el momento en que se inició el proceso de adjudicación de la plaza de toros, en 2019, o en el momento actual, y no lo ha hecho ni en uno ni en otro caso.

Es el motivo por el que se ha resuelto excluir a Espectáculos Carmelo del proceso y adjudicar el contrato a la empresa que quedó en segundo lugar, Ceber Tauro, «cuya documentación ya ha sido revisada, por lo que se solicita la fiscalización de Intervención para el visto bueno de la subvención establecida en el pliego de condiciones». Una vez realizados los trámites administrativos la Junta de Gobierno podrá ratificar la adjudicación y los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles para presentar recurso. De ahí que el proceso iniciado hace tres años y paralizado a consecuencia de un conflicto judicial por parte de las dos empresas que presentaron ofertas siga sin estar cerrado de forma definitiva.

Temas

Toros

Plasencia