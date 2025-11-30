El Ayuntamiento de Plasencia sanciona a la empresa que debe remodelar la Ronda del Salvador Una memoria incompleta, seguridad deficiente, planos insuficientes y un presupuesto inflado han motivado una sanción de 5.000 euros

Juan Carlos Ramos Plasencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia aprobó el 24 de octubre una decisión clave en el tortuoso camino del proyecto de remodelación de la Ronda del Salvador: la imposición de una sanción económica a la empresa adjudicataria, Senpa, así como un nuevo y último requerimiento de subsanación, esta vez con un plazo improrrogable de un mes y con advertencia expresa de resolución contractual en caso de incumplimiento.

La sanción, de 5.000 euros, corresponde al 25% del precio del contrato relativo a la redacción del proyecto, tal como permite la Ley de Contratos del Sector Público. No es un gesto simbólico: el acuerdo recoge también que, si Senpa vuelve a fallar, el Ayuntamiento resolverá el contrato, ejecutará la garantía y exigirá a la empresa una indemnización adicional de 20.000 euros, equivalente al precio pactado por la redacción del proyecto de ejecución.

Se trata del movimiento más contundente que ha adoptado hasta ahora el Ayuntamiento ante un expediente que arrastra problemas desde mayo y que, según los informes municipales, no solo no mejora, sino que sigue presentando graves deficiencias técnicas y formales.

En su sesión del 24 de octubre, la Junta de Gobierno se apoyó en un informe técnico fechado el 8 de octubre y firmado por el responsable del contrato, Fernando Serrano. El documento es tajante: el proyecto presentado por Senpa «sigue sin estar completo».

Las carencias afectan prácticamente a todos los apartados. La Memoria no identifica al redactor del proyecto, no menciona el contrato ni el proceso de licitación y contiene errores de planteamiento. El estudio de seguridad y salud está incompleto y carece de mediciones, presupuestos y planos específicos. Además, el Anexo de gestión de residuos mantiene normativa desfasada e importes sin cuadrar.

Por otra parte, los planos aportados no detallan la intervención en la Ronda, pese a tratarse de la parte principal de la obra. Solo se incluyen planos de la pasarela peatonal, ausentes en la primera entrega. Las mediciones y el presupuesto incorporan partidas nuevas no contempladas en la oferta original, y el proyecto alcanza ya 1.621.663,21 euros, superando en 109.465 euros el presupuesto licitado.

Y por último, persisten defectos formales: archivos sin fecha, documentos sin firma del técnico competente, anexos incompletos y material con membretes de otras empresas.

El informe recuerda, además, que estas deficiencias ya habían sido señaladas en julio y septiembre, sin que las dos entregas posteriores -26 de agosto y 1 de octubre- hayan servido para cumplir los pliegos de licitación.

Ultimátum en el pleno

Aunque esta resolución de la Junta de Gobierno del 24 de octubre no se hizo pública en su momento, se conoció indirectamente días atrás, durante el pleno municipal del pasado lunes. Allí, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, confirmó que la empresa estaba «requerida por última vez» para entregar el proyecto completo y que el Ayuntamiento ya había iniciado los mecanismos de sanción y penalización.

Sus palabras coincidían con las advertencias técnicas: un proyecto incompleto no solo frena la intervención urbanística más relevante de la legislatura, sino que pone en riesgo los fondos europeos, más de 1,36 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que deben ejecutarse y justificarse en un margen temporal cada vez más estrecho.