El Ayuntamiento de Plasencia registra un aumento del 12,3% en los usuarios del bus El servicio de transporte urbano supera los 383.000 viajeros hasta septiembre de 2025 y consolida el uso de los bonos sociales y juveniles

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

El transporte urbano de Plasencia continúa creciendo y afianzando su papel en la movilidad diaria de la ciudad. Los datos correspondientes a los nueve primeros meses de 2025 muestran un aumento del 12,3% en el número de usuarios respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el concejal de Transporte Urbano, David Dóniga.

El balance, elaborado a partir de los datos remitidos por la cooperativa Los Arcos, empresa concesionaria del servicio, refleja que entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 383.150 viajeros, frente a los 341.116 del mismo periodo de 2024. El incremento supone 42.034 usuarios más y consolida una tendencia de crecimiento sostenido que se mantiene desde 2023.

De continuar esta evolución, el Consistorio prevé que Plasencia cierre el año 2025 con más de medio millón de desplazamientos en autobús urbano, una cifra que no se alcanzaba desde antes de la pandemia y que confirma la recuperación de la demanda.

El análisis por tipo de billete también muestra cambios en los hábitos de los usuarios. Durante estos nueve meses se vendieron 19.858 billetes sencillos, mientras que los viajes realizados con bono ascendieron a 22.176, lo que refleja una preferencia creciente por las modalidades de abono y un descenso del uso del billete individual.

Recarga de bonos

Las recargas de bonos aumentaron un 14,5% respecto a 2024, un dato que el Ayuntamiento interpreta como un signo de fidelización de los viajeros. Los bonos más utilizados son el bono 20, que representa el 29,61% de los desplazamientos; el 31 sin, con un 27,71%; el social, con un 25,77%; y el joven, con un 16,91%. El crecimiento de los dos últimos confirma el éxito de las tarifas sociales y juveniles, implantadas para fomentar el uso del transporte público entre los colectivos con menos recursos y la población estudiantil.

El concejal destacó que este incremento de viajeros responde al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y la empresa concesionaria por mejorar la calidad del servicio. Según dijo, en los últimos meses se han introducido ajustes en los horarios y frecuencias para adaptarse mejor a la demanda, y se han incorporado dos autobuses eléctricos, que ya están en funcionamiento y han obtenido una valoración «muy positiva» por parte de los usuarios.

Estos vehículos forman parte de la estrategia municipal para modernizar la flota y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible. Dóniga aclaró que el Ayuntamiento aprovechará fondos europeos y ayudas de otras administraciones para seguir renovando progresivamente los buses.

Dóniga volvió a recordar que se sigue trabajando en la redacción del estudio de viabilidad del transporte urbano colectivo, paso previo antes de licitar el servicio. El estudio, que se acaba de adjudicar, dará directrices sobre la renovación de la flota, la posible ampliación de rutas, la revisión de horarios y la promoción activa de los bonos sociales y juveniles. Tiene un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que no estará disponible hasta 2027. Cuando los técnicos lo entreguen, será cuando el servicio del transporte urbano se pueda licitar finalmente.