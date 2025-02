El Ayuntamiento de Plasencia reclama la devolución del Mundial-82 para empezar a edificar La cesión a la Federación Extremeña de Fútbol no finaliza hasta 2032, pero el Consistorio cree que la Territorial está incumpliendo el convenio

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Viernes, 26 de julio 2024, 23:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia tiene el firme propósito de edificar el norte de la ciudad a través de las parcelas colindantes entre la zona de La Serrana y la avenida de Salamanca. Es algo que lleva pretendiendo desde hace 18 años. Sin embargo, algunas ... de las empresas que adquirieron esos terrenos en 2006 han considerado que no les ha salido rentable construir en estas dos décadas. Y no solo eso, sino que un par de ellas han acudido a la Justicia para deshacer aquel contrato e incluso pedir una indemnización al Ayuntamiento por no haber urbanizado previamente esa área. De momento, la Justicia acaba de dar la razón al Consistorio en una de las demandas.

«Esperemos que estas sentencias sirvan para dar claridad sobre la situación y para que ese suelo se pueda ir moviendo en interés de los ciudadanos de Plasencia, de los demandantes de vivienda y, por supuesto, de la economía de la ciudad. Si en esa zona no se mueven ya más suelos, no va a ser por el interés del Ayuntamiento», explicaba ayer José Antonio Hernández, concejal de Urbanismo. A la espera de que la Justicia desenrede un ovillo enmarañado desde hace 18 años, el equipo de gobierno está explorado nuevas posibilidades en esa avenida de Salamanca. Una de ellas es construir en el campo de fútbol del Mundial-82, sin uso desde hace cinco años. Lo malo es que hasta 2032 no finaliza la cesión de la instalación a la Federación Extremeña de Fútbol. Es un suelo que, en el Plan General, está planteado como ampliación para la construcción de nuevas viviendas. «Hemos escrito a la Federación para que, de manera amistosa y de manera leal al Ayuntamiento, dado que no usa ese espacio para lo que estaba cedido, lo devuelva antes del plazo que tiene obligación de hacerlo para que se pueda sacar al mercado», apuntaba Hernández. El Ayuntamiento quiere anticipar esa devolución a tenor del abandono que sufren esas instalaciones deportivas, convertidas en una especie de explanada de matorral bajo: «No está cumpliendo su función. Y en el convenio se decía claramente que se cedía por 50 años para habilitarlo como campo de fútbol y utilizarlo. A la vista de todos está que el campo no está siendo usado». El equipo de gobierno había insinuado a la Federación Extremeña de Fútbol esa devolución en años anteriores, pero ahora es la primera vez que lo hace por escrito. «En múltiples ocasiones, desde la Federación han planteado hacer nuevas instalaciones aquí, pero, tristemente, de momento no se han hecho», decía José Antonio Hernández.

