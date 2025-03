El Ayuntamiento de Plasencia propone llevar la escultura de Ansano a una rotonda de la ciudad

Hace unos días se celebró la audiencia previa por el litigio que mantiene el escultor Antonio Morán con el Ayuntamiento de Plasencia a causa del « ... estado de abandono» en el que se encuentra la obra que preside la plaza de Ansano. El artista lleva años reclamando que se vuelva a colocar el revestimiento de metacrilato de la base y la arena con la que estaba relleno, ya que de lo contrario «la obra pierde completamente su significado». Además, pide que se le indemnice con 50.000 por «los daños y perjuicios sufridos por la inactividad del Ayuntamiento de Plasencia». Esos daños y perjuicios, según su procurador, son sobre la integridad moral del autor.

Tras la celebración de la audiencia previa, ambas partes no ha llegado a un acuerdo y el caso acabará dilucidándose en un juicio. La juez ha fijado la vista oral para el día 17 de enero.

Y no se ha llegado a un acuerdo porque ninguna de las dos partes se ha avenido a una propuesta en común. La oferta del Ayuntamiento de Plasencia es «rehabilitar la escultura, pero cambiarla de sitio», pero sin reconocer la indemnización económica por daños a la integridad moral del autor. Antonio Morán no acepta que no haya compensación monetaria, aunque rebajó la petición a 30.000 euros.

En su última comparecencia, Fernando Pizarro defendió la tesis de que esa estatua no puede estar en la plaza de Ansano si quiere mantenerse indemne: «Una escultura que está puesta en la vía pública debe estar hecha con una serie de materiales que posibiliten que se pueda mantener en la calle. Si a una escultura le introduces metacrilato, que es un material que se daña fácilmente; y si le pones arena, que es un material también muy efímero... Evidentemente, la escultura, con el concepto que hizo el escultor, se pierde».

Sin acuerdo económico

El Ayuntamiento de Plasencia, a pesar de que podría tener que invertir 20.000 euros para repararla, está dispuesto a asumir ese gasto, pero no el de la compensación por daños y perjuicios: «Esa estatua no puede estar al alcance de un coche que puede golpearla y romper el metacrilato. O de la gente que se sube encima y puede eliminar la arena que hay encima de la figura. Estamos dispuestos a rehabilitarla, pero cambiándola de sitio. A la otra parte no solo no le interesaba esto, sino que quería dinero. Por lo tanto, el acuerdo no se pudo llevar a efecto».

Pizarro insiste en que la estatua debe seguir el ejemplo de otras esculturas que hay en las calles placentinas: «Ahí están García Matos o Inés de Suárez, con acero corten... El Nadador, que mira que hacen cosas encima de él... Pero están hechos de materiales que permiten que no se erosionen. Es el caso de las estatuas de Woody Allen o Mafalda que están en Oviedo o las de Botero, en Madrid. Todas están hechas de materiales mediante los cuales puedes interrelacionarte con ellas, porque no se rompen».

Antonio Morán ganó en el año 2010 el Certamen Internacional de Escultura Caja Extremadura con la obra 'Escena 3'. Luego fue donada por la entidad bancaria a la ciudad.