El Ayuntamiento de Plasencia pide a Vara que cese a Francisco Martín, director general de Turismo

Los concejales del ayuntamiento de Plasencia Belinda Martín y José Antonio Hernández han pedido este martes «que el presidente de la Junta de Extremadura cese a Francisco Martín, director general de Turismo». La edila asegura que el Consistorio tramitará esta semana por escrito la solicitud, basada en que consideran que el responsable autonómico, nacido y residente en la ciudad del Jerte, lleva años perjudicando a la localidad.

El último ejemplo de esta actitud, afirman los representantes municipales, es el recorte a las subvenciones que el Ayuntamiento esperaba recibir para desarrollar sus planes de sostenibilidad turística. Estas ayudas las concede el Ministerio, pero en su tramitación interviene la Junta de Extremadura. Plasencia presentó proyectos por valor de 6,2 millones de euros, y según anticipan Hernández y Martín, la ciudad recibirá finalmente tres millones. Los dos ediles creen que el director general es el culpable de este recorte, del que tienen constancia, afirman, por informaciones periodísticas y por la web de la Junta, pero no mediante una resolución oficial de ninguna administración.

«Nuestro malestar no radica en que Francisco Martín nos meta un tijeretazo de más del 50%, sino en que ha estado medrando y manipulando para quitarle recursos a Plasencia», afirma la concejala, que acusó al director general de «inventarse reglas y ajustes que no figuraban en la convocatoria para así incorporar a ella elementos de valoración subjetivos». «Ha manipulado valoraciones para que recibamos menos dinero por el criterio de la pérdida de población -añade Belinda Martín-. Al preguntarle por qué recibimos menos cantidad por este concepto, nos dice que desconoce el criterio y que la Junta no hace cribado, que no participa en la selección. Esto es mentira, porque es la Junta quien barema y da o no luz verde a lo que luego envía al Ministerio».

«Es increíble que recibamos este trato»

En esta línea crítica, la concejala lamentó «el sectarismo y la prepotencia con las que Martín ha manejado esta convocatoria de ayudas». «Queremos que la gente sepa -continuó- el lastre que este director general supone para la ciudad, que parece mentira que sea de Plasencia y nos trate como nos trata. Por activa y por pasiva es un incompetente. Es increíble que la ciudad reciba este trato de su parte. Solicitamos a Vara que cese a Martín, que viene demostrando una incapacidad total para gestionar las competencias turísticas de Extremadura».

Abundando en esta línea, José Antonio Hernández afirma que «Francisco Martín cambió las reglas del partido cuando este ya había empezado». «Solicitamos su cese por no ser una persona competente, capacitada para hacer un reparto justo», añadió el concejal de Hacienda. «No queremos participar de este tipo de manoseos, de vicios en los que ha incurrido este procedimiento, en el que el dinero que recibirá Plasencia se debe a una decisión muy política, muy personal», afirmó el edil, que lamentó «el trato desigual hacia la ciudad, al que estamos tristemente acostumbrados». Frente a esta actitud de Francisco Martín, Hernández contrapuso y agradeció «la implicación de Fernández Vara para que la ciudad consiguiera ser el próximo año la sede de la exposición 'Las edades del hombre'».

El hecho de recibir tres millones en vez de 6,2 obligará al Ayuntamiento a modificar las inversiones contempladas en su plan de sostenibilidad turística, adelantó el edil. Según detalló, se destinarán a iniciativas de transición verde y sostenible 675.000 euros en vez de los 1,9 millones previstos. Este capítulo prevé realizar mejoras en itinerarios ecoturísticos y en La Isla y alrededores. En segundo lugar, se pasará de más de dos millones a 1,2 en actuaciones para mejorar la eficiencia energética (adquisición de autobuses urbanos eléctricos o más puntos de recarga para vehículos de ese mismo tipo, entre otras iniciativas). El tercer eje del plan son las novedades en materia de transición digital (paneles informativos en aparcamientos públicos o planes de formación, entre otros proyectos) y contará con 320.000 euros en vez de los 870.000 contemplados. Y el cuarto y último se refiere a competitividad y dispondrá de 755.000 euros en vez de 1.100.000. para campañas de sensibilización y promoción, implantación de nuevos productos turísticos o concesión de certificados de calidad.

Cuestionada sobre estas acusaciones, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte responde que está orgullosa del dinero obtenido para el turismo extremeño y afirma que «en todo momento la Dirección General de Turismo siguió los criterios, valoración y procedimientos que establece la convocatoria». También explica de modo detallado en qué ha consistido la convocatoria y cuáles son sus beneficiarios, pero no aborda el caso concreto de Plasencia ni las palabras de José Antonio Hernández y Belinda Martín.

