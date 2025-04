El Ayuntamiento de Plasencia se personará como perjudicado tras llegar al juzgado el viaje a Portugal

La Policía Nacional ha finalizado su proceso de investigación sobre el uso de un coche de la Policía local en agosto de 2020, cuando viajó a Portugal sin autorización ... y se saltó varios peajes. La Jefatura Superior ha enviado un informe con sus conclusiones a la sede judicial y ahora se tendrá que ver qué juzgado se hace cargo de la instrucción.

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha recibido la notificación de la finalización de la primera parte del expediente. «A nosotros nos ha llegado el documento donde se establece que la Policía Nacional ha concluido su investigación y ha puesto el informe a disposición judicial», reconocía Fernando Pizarro este miércoles tras la celebración del último pleno de la legislatura.

El alcalde de la ciudad ha explicado que el Ayuntamiento se personará como parte perjudicada si el juez responsable del caso considera abrir diligencias: «Cuando empiecen las diligencias, si el juez las abre, podremos solicitar personarnos en ese procedimiento como perjudicados. Estamos a la espera de que todo eso se desarrolle y podamos ejercer nuestro derecho, como administración, de conocer cómo va a ser el procedimiento. Pero tenemos que esperar a que se abran las diligencias».

El hecho de que el Ayuntamiento de Plasencia pueda personarse como parte perjudicada, en realidad, no tiene nada de excepcional. Es el protocolo que lleva a cabo siempre que alguno de sus miembros es investigado. «Ha sido así incluso en los casos en los que yo he sido investigado, como en el caso del agua o el caso de la sierra de Santa Bárbara. El Ayuntamiento siempre se ha presentado como perjudicado, como no puede ser de otra manera», matizaba Fernando Pizarro.

El contenido de la investigación de la Policía Nacional no ha trascendido. El Ayuntamiento solo sabe que el informe se ha presentado en la secretaría judicial y poco más. «Una vez que lo hemos sabido, trataremos de ser conocedores de todo, pero entiendo que hasta que no se abran las diligencias no podremos solicitar nada».

En esta segunda fase del caso del viaje de un coche de la Policía local, el juez tendrá que decidir si hay indicios de delito. «Y si los hay, abrirá esas diligencias, que será cuando nosotros podamos conocer más detalles», finalizaba diciendo Fernando Pizarro.