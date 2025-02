El Ayuntamiento de Plasencia pedirá la cesión de autobuses a Cáceres y Badajoz

J.C.R. PLASENCIA. Viernes, 14 de julio 2023, 07:47 Comenta Compartir

La primera comparecencia de David Dóniga como concejal de Transportes ha servido para analizar el estado de la concesión del servicio de autobuses urbanos en la ciudad. La cooperativa Los Arcos cumple el contrato y estudia la posibilidad de recurrir a una segunda prórroga, siempre y cuando se solventen algunas carencias que hay en la infraestructura. «La situación no es fácil. Me he reunido con ellos dos veces y me han trasladado los problemas que tienen. Estamos buscando posibles soluciones», decía Dóniga.

Los responsables de Los Arcos han puesto sobre la mesa el deterioro que sufre una flota a la que le pasa factura los años y las averías. «Estamos buscando nuevas unidades con otras administraciones», avanzaba Dóniga para hablar sobre la posibilidad de que otros ayuntamientos puedan ceder autobuses que no utilicen. Han llamado a Cáceres y Badajoz.

Esta negociación llega en medio del inicio del expediente de suministro de dos autobuses urbanos eléctricos pequeños. Los planes son comprar cuatro (tres pequeños y uno grande), pero de momento solo están disponibles los fondos europeos de Next Generation. Faltan por llegar los del IDAE.

Los dos primeros autobuses en llegar cuestan 206.611 euros (más IVA) cada uno, lo que supone una inversión conjunta de casi medio millón de euros. Las ofertas deberán incluir la infraestructura de recarga, que se establecerá en la finca de Capote.

Para que se pongan en marcha esos autobuses todavía hay que esperar. Al menos, un año, que es el periodo que la empresa ganadora tiene para suministrar los dos primeros autobuses.