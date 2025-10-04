El Ayuntamiento de Plasencia pagará el proyecto del parking de La Isla pese a no ejecutarse
Está obligado a restituir el valor de la prestación efectivamente realizada, dado que la redacción del proyecto constituye un trabajo intelectual
J. C. R.
PLASENCIA.
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado abonar 24.929,63 euros al estudio Julián Burgos Estudio de Arquitectura, S. ... L.P., responsable de la redacción del proyecto de ampliación del aparcamiento de las huertas de La Isla.
El proyecto, adjudicado en 2021, fue entregado y validado por los servicios técnicos municipales en 2022, pero finalmente no llegó a ejecutarse. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres anuló la adjudicación por incumplir la normativa urbanística, obligando al Consistorio a declarar desierto el contrato.
A pesar de ello, el Ayuntamiento está obligado a restituir el valor de la prestación efectivamente realizada, dado que la elaboración del texto constituye un trabajo intelectual ya entregado y validado que no puede devolverse. Así lo establece la ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las administraciones a liquidar los contratos anulados compensando los servicios ejecutados.
La propuesta de pago fue fiscalizada favorablemente por la intervención municipal el pasado 16 de septiembre y respaldada por unanimidad por la Junta de Gobierno Local. Con este acuerdo, el Consistorio cierra un proceso judicial y administrativo que se ha prolongado durante casi cuatro años.
