«El Ayuntamiento de Plasencia miente cuando dice que no sube impuestos», critica el PSOE Alfredo Moreno afirma que con Pizarro de alcalde, «el IBI ha subido un 60% y el IAE un 126%, y el agua subirá ahora un 4%»

Antonio J. Armero Cáceres Miércoles, 1 de junio 2022, 18:37 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Plasencia acusó este miércoles al equipo de gobierno del PP de mentir cuando asegura que no sube impuestos. «Desde el año 2011 -cuando Fernando Pizarro accedió a la alcaldía-, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) ha subido un 60%, el IBI de características especiales un 87% y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) un 126%, pero estas son cosas de las que no hablan ni el alcalde ni sus concjeales», aseguró Alfredo Moreno, que además, anticipó que «las tasas de agua, depuración y alcantarillado subirán cada una de ellas un 4,47%».

Este último incremento, adelantó el portavoz del PSOE en la ciudad, se aprobará en el pleno municipal del próximo martes día 7, y es consecuencia, aseguró Moreno, de la necesidad de prorrogar el contrato a la UTE (Unión Temporal de Empresas) adjudicataria del servicio, toda vez que este expira pero no se ha convocado un nuevo concurso público. «En estos once años que llevan gobernando no han tenido tiempo de convocar la licitación, y así evitar tener que prorrogar el contrato en las condiciones en que se va a hacer», apuntó el portavoz socialista, para quien el motivo de esta situación «que pagaremos todas los ciudadanos es la incompetencia del actual equipo de gobierno municipal».

Según explicó, la UTE del servicio de aguas ha aceptado la petición municipal de seguir prestando sus servicios a cambio de que se le apliquen las subidas que pidió en años pasados y no fueron atendidas. «La empresa -detalló Alfredo Moreno- pidió una subida del 1,6% en el año 2017, del 2,2% en 2018 y del 0,67% en 2021, y la suma de estos tres porcentajes, o sea, el 4,47%, es el alza de tasas que vamos a pagar los placentinos». En esa secuencia faltan los años 2019 y 2020. En el primero de ellos, la empresa «no pidió incremento de precios porque sus costes bajaron un 4,3%», según el portavoz del principal partido de la oposición en el Consistorio.

Contrato a dedo y datos inflados

Moreno aseguró también que el Consistorio «contrató a dedo a una empresa, Ingeagua, para que hiciera un informe que aclarara si debía atender la petición de la UTE de subir las tasas, y esta empresa emite sus conclusiones pese a que ella misma indica que la empresa no ha proporcionado toda la información que se le solicitó».

De hecho, «la UTE presentó números inflados para ese informe de Ingeagua», afirmó este miércoles el portavoz socialista, quien lamentó «que el Ayuntamiento le vaya a regalar a la empresa del agua una prórroga del contrato». «Y hablamos de una UTE -añadió Moreno- que en quince años no ha cumplido la rebaja del precio a familias numerosas y pensionistas que recoge el contrato, que no ha terminado las inversiones que debe hacer en la ciudad, que en los cuatro primeros meses del año suma seis multas de la Confederación Hidrográfica del Tajo por vertidos al río Jerte, y que en el mismo tiempo ha sido condenada cinco veces por responsabilidad patrimonial, o sea, por causar daños económicos a los ciudadanos».

«Va a terminar la legislatura sin que salga a licitación el contrato del agua, porque no va a dar tiempo a hacerlo», anticipó el portavoz del PSOE, para quien «el gobierno municipal está totalmente agotado, aburrido, no tiene iniciativa, no da más de sí».