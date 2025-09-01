El Ayuntamiento de Plasencia limita la necesidad de desbroce al paseo fluvial y la ronda sur Medio Ambiente justifica el retraso por las obras de abastecimiento en el kilómetro 4 y los recientes incendios forestales

Juan Carlos Ramos Plasencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:07 Comenta Compartir

La acumulación de maleza en la variante sur de Plasencia, denunciada en las últimas semanas por paseantes y conductores, ha puesto de nuevo en el foco la política municipal de desbroces. Tras un invierno y una primavera de lluvias intensas, la vegetación se ha disparado en varias zonas de la ciudad. La proximidad de las estribaciones de la Sierra de Santa Bárbara añade un riesgo adicional por la posibilidad de incendios.

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha reconocido la necesidad de desbroce en puntos muy concretos del término municipal, como la propia circunvalación sur o el tramo del paseo fluvial que se extiende hasta el pantano. El retraso responde a una combinación de factores: «Se debe, en primer lugar, a la programación del desbroce, que estaba previsto iniciar en junio. Coincidió con las obras de abastecimiento en el kilómetro 4, que afectaron a los trabajos de desbroce e impidieron que se comenzara en su momento. En segundo lugar, cuando ya se podían iniciar los trabajos en el paseo fluvial, comenzaron los incendios cercanos a nuestro municipio».

Según explica, la brigada verde, encargada del mantenimiento, tuvo que reorientar su labor hacia la prevención de emergencias: «Se preparó para poder actuar, si hubiera sido necesario, en la realización de cortafuegos, lo que impidió en todo momento retomar el desbroce. De ahí la consecuencia de que estas zonas estén así».

Aun así, el concejal subraya que el balance global de la campaña es positivo: «Los desbroces de esta ciudad se han ejecutado en un 80%, con más de sesenta hectáreas urbanas e interurbanas desbrozadas». Adelanta que el trabajo pendiente se retomará en las próximas semanas: «En breve comenzará de nuevo la programación del desbroce que tenemos prevista, junto con las instancias generales que presentan los vecinos, que se valoran de forma rápida y según el orden de actuación».

El sistema de solicitudes vecinales ha sido precisamente uno de los puntos más polémicos de la nueva estrategia municipal. Varias asociaciones vecinales han criticado que se exija a los residentes registrar formalmente las peticiones de desbroce, en lugar de planificar las actuaciones de oficio. El PSOE ha calificado de «vergüenza» que el Ayuntamiento espere a que haya una instancia antes de intervenir.

Sin embargo, Nisa defiende la medida como un mecanismo de orden y eficiencia. «Nosotros seguimos con nuestro plan: se manda una solicitud, se registra e inmediatamente la atendemos». Insiste en que la respuesta es ágil y que se priorizan los avisos más urgentes.

Cree que el sistema recientemente implantado es el más adecuado, pero que la climatología ha complicado más que nunca el calendario: «Esto ha pasado este año porque hemos visto una primavera explosiva. Mucha humedad al principio, luego mucho calor, después volvió a llover… Hemos tenido casi dos primaveras seguidas. Por eso, el desbroce ha tenido que regularse y ordenarse de esta forma para poder controlarlo mejor».

La oposición, por su parte, mantiene sus críticas. Recuerdan que, en agosto, tras las quejas de los vecinos de Ciudad Jardín, el Ayuntamiento inició trabajos en esa zona, pero solo después de que se presentara una solicitud formal. Pese a ello, Nisa insiste en que la línea a seguir será la misma y que la experiencia de este año marcará la pauta futura: «Viendo lo que ha sucedido en nuestro entorno con los incendios, creo que no será el único año en que hagamos este tipo de actuación, y que se seguirá haciendo».