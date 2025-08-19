El Ayuntamiento de Plasencia inicia el desbroce en Ciudad Jardín tras una solicitud vecinal

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 19 de agosto 2025, 07:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia comienza hoy los trabajos de desbroce en el barrio de Ciudad Jardín, atendiendo a la petición registrada por sus vecinos. Hay que recordar que la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Plasencia (Avepla), cuyo presidente está también al frente de Ciudad Jardín, manifestó públicamente su rechazo a la nueva política municipal de desbroces, que requiere de una solicitud previa en el registro, y se negó participar en este procedimiento.

Las labores arrancarán en el Camino Viejo del Puerto, continuarán en la zona de la residencia de mayores y se extenderán después a los solares señalados en las solicitudes vecinales.

Desde la concejalía de Medio Ambiente se recuerda que el objetivo de esta estrategia de solicitud es coordinar de manera más eficiente la planificación y asegurar que todas las zonas reciban atención.

El Ayuntamiento ya había actuado de oficio en un primer momento, pero la rápida proliferación de maleza en áreas concretas hace necesaria la colaboración ciudadana, considerada clave para mantener la limpieza urbana.

La Corporación municipal agradece la implicación de los vecinos de Ciudad Jardín por registrar su solicitud de manera formal, «lo que facilita la planificación de los trabajos y garantiza la atención equilibrada de todas las necesidades de la ciudad», según José María Nisa, concejal de Medio Ambiente.