Plasencia estudia reducir el número de metros de los puestos del mercadillo del martes

La ubicación del mercadillo del martes sigue dando que hablar. Si la anterior sede en El Berrocal suscitaba protestas por la falta de clientes, ... el regreso al parque de la Coronación, que tuvo lugar el pasado mes de mayo, no le va a la zaga. Hay 132 puestos y 32 están situados en la zona del parking. Y estos 32 dicen que ya no aguantan más, que no venden y que no compensa sacar los aperos de la furgoneta para acabar perdiendo el día.

El Ayuntamiento, consciente de la problemática, va a tomar cartas en el asunto, pero matiza las protestas de esos ambulantes. «Han dicho que están desamparados y que no les atendemos. Eso es falso, totalmente falso», decía Ana Gallego, edil responsable del mercado ambulante.

La imagen del pasado martes, con el parking casi despejado, ha llamado mucho la atención. Sin embargo, dice Gallego, no refleja la realidad: «Lo del martes pasado fue a causa del temporal. Tuvieron que quitar los toldos por el viento y, como había previsión de lluvia, cuando cayeron cuatro gotas retiraron los puestos. Evidentemente, si no tenían toldos, no podían ponerlos. Las fotos que han salido eran de cuando ya los habían quitado, pero a primera hora estaban todos».

Sobre la falta de ventas, la concejala cree que es algo que no solo afecta al mercadillo ambulante: «No vende Stradivarius, no vende Mango... El aceite, la gasolina o la luz están por las nubes, así que la gente prefiere comprar para comer. El problema no es el sitio».

Igualmente, a pesar de la inflación, el Ayuntamiento entiende que el malestar de los 32 ambulantes del parking es algo que se tiene que solucionar, preferiblemente a través del consenso. El problema es que «hay algunos comerciantes que dicen que no se sienten representados por ellos, así que vamos a intentar que voten a otros representantes y volvernos a reunir con todos ellos».

Si de esa nueva directiva no nace una postura en común, el Ayuntamiento no descarta actuar de forma unilateral: «La solución que nosotros les dimos era reducir el número de metros de los puestos, que fuesen un poco solidarios con el resto de sus compañeros. Algunos puestos tienen 5 metros y otros tienen hasta 18. Sin embargo, se negaron (...) Vamos a tener que tomar otras decisiones, porque éstas no funcionan. Si todo el mundo quiere estar arriba, la única solución es reducir la amplitud de los puestos que tienen más metros. Vamos a poner un tope, ya sean ocho o diez metros, para que todos puedan estar arriba».