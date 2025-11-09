El Ayuntamiento de Plasencia espera el informe de la Junta para decidir cómo intervenir en la muralla Pizarro defiende que el Consistorio actuará si el estudio técnico lo permite y recuerda que el Gobierno autonómico del PSOE paralizó las obras anteriores

Juan Carlos Ramos Plasencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Plasencia está a la espera del informe técnico de la Junta de Extremadura para determinar cómo actuar en los tramos más deteriorados de la muralla medieval, especialmente en la Ronda del Salvador y la Torre de Lucía. Así lo explicó el alcalde, Fernando Pizarro, durante el último pleno municipal, en respuesta a las críticas del PSOE sobre el estado del monumento histórico.

Pizarro recordó que en la anterior legislatura el Ayuntamiento ya había intentado acometer trabajos de consolidación en varios puntos, pero el Gobierno autonómico –entonces gobernado por el PSOE– paralizó las actuaciones. «Cuando comenzamos a intervenir en la zona de la Torre de Lucía y en la Ronda de los Hijos Adoptivos de Granadilla, la Junta nos lo impidió. Solicitamos los permisos para poder continuar, pero no nos los concedieron», aclaró el alcalde al portavoz socialista.

El regidor explicó que el tramo vallado en la Ronda del Salvador «no lleva dos años clausurado, como se ha dicho, sino unos meses», y que la decisión se tomó «para proteger a los viandantes en unas aceras especialmente estrechas». Según Pizarro, el deterioro de la muralla en esa zona se debe principalmente a las vibraciones del tráfico rodado y al impacto urbano de una calle estrecha. «Lo que se desprende no es la muralla original, sino los chapados que se añadieron en el siglo XX para darle una apariencia homogénea», precisó.

Sobre la Torre de Lucía, el alcalde explicó que gran parte de las pérdidas de material que ha sufrido con el tiempo se deben al expolio histórico. «En esa zona nunca se había intervenido técnicamente. Lo que se hizo en los años ochenta fue chapar el muro que había sido expoliado, utilizando nuevos materiales para consolidarlo», detalló.

Pizarro señaló que la responsabilidad de conservar la muralla corresponde a la Junta de Extremadura, aunque el Ayuntamiento ha actuado en varias ocasiones con su propia brigada de obras. No obstante, advirtió que este tipo de intervenciones requieren «un análisis previo y una dirección técnica especializada; por eso, esperamos el informe de los técnicos de la Junta. Si es una actuación que podemos asumir, lo haremos nosotros directamente. Si requiere una cualificación mayor, exigiremos que la acometa la Junta».

El alcalde avanzó también que el Consistorio está ultimando la adquisición de la segunda casa del Postigo de Santa María, con el objetivo de rehabilitar esa zona y proteger uno de los cubos más singulares del recinto amurallado. «Esperamos cerrar el acuerdo antes de que acabe el año. Con ello podríamos liberar un espacio muy valioso y dar continuidad a la recuperación del entorno», explicó.

Pizarro recordó que en los últimos quince años Plasencia ha ido recuperando tramos de su muralla entre las puertas del Sol, Berrozana y Coria, y que la Junta tiene previsto intervenir próximamente en el lienzo de la Puerta Talavera. «Seguiremos trabajando para sacar a la luz un bien tan maltratado durante décadas como es nuestra muralla medieval», concluyó.