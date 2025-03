El Ayuntamiento de Plasencia dice que no ha quitado los minutos de silencio

Plataforma: «Nosotras no abandonamos a las vícitimas»

La Plataforma Feminista de Plasencia se ha unido a los postulados de Podemos al decir que «nosotras no abandonamos ni ignoramos a las víctimas de la violencia machista». Según han expresado, «llevamos más de un año y medio convocando minutos de silencio por los asesinatos cometidos a manos de los machistas en la pasarela violeta, poniendo además un lazo negro en memoria de las que ya no están». Ese acto se repitió ayer a las 20.30. «Nosotras no abandonamos a las mujeres asesinadas, nosotras sí seguimos luchando por ellas, nosotras sí nos concentramos en su nombre porque es el último gesto que podemos hacer en su memoria», dicen.