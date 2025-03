El Ayuntamiento de Plasencia defiende la habitabilidad de las viviendas sociales

El Ayuntamiento de Plasencia ha tratado de sofocar el pequeño incendio creado por el estado en el que se encuentra el bloque donde se ... ubican nueve de las quince viviendas sociales sorteadas el pasado mes de febrero. A pesar de que la competencia es de la Junta de Extremadura, el que salió ayer a dar explicaciones fue David Calvo, concejal de Servicios Sociales.

No lo tenía nada fácil, porque en la mente de todos están las imágenes de ese edificio del número 5 de la avenida de Gabriel y Galán, con cables de la luz cortados a ras de techo, baños sin taza o grifería oxidada que se suman a la insalubridad de las zonas comunes. El portal no tiene puerta, el suelo está lleno de residuos, las paredes están pintarrajeadas y los techos están quemados. Además, los adjudicatarios no tienen luz y la mitad de ellos tampoco tiene agua por la explosión de una tubería a raíz de un incendio en el garaje.

Antes de la aparición de David Calvo, la Junta de Extremadura dijo que están trabajando para que en los próximos días se lleven a cabo todas las reparaciones. Según dicen, «el cuadro eléctrico estaba pendiente de modificarse, ya que las obras en el edificio incluyen la instalación de un ascensor con el que ahora no cuentan». Tampoco cuenta con el propio hueco del ascensor, por lo que será necesario cambiar la estructura del edificio y la solución no parece que vaya a llegar de forma inminente.

David Calvo reconoció que el aspecto de las zonas comunes es «deplorable», pero insistió en que esas condiciones no se trasladan a las propias viviendas. Quiso aclarar que, en el acto de entrega de las llaves, también se hizo entrega del certificado de habitabilidad de todas las viviendas, «que implica que las mismas cumplen con todos los requisitos para poder ser ocupadas dignamente por los adjudicatarios, ya que el certificado es redactado y firmado por un técnico competente y, sin esa acreditación, una vivienda no puede ser habitada». Según explicó, ese documento acredita que «una vivienda reúne todos los requisitos técnicos, higiénicos y sanitarios para ser habitada por las personas».

Aceleración del proceso

David Calvo también matizó que, desde el 23 de febrero, fecha del sorteo, «se ha informado a los adjudicatarios que las obras continuarían en las zonas comunes, no impidiendo estas obras que pudieran realizar una vida normalizada dentro de las viviendas». Teóricamente, esas obras tienen que ver con la instalación del ascensor, la pintura y el acondicionamiento general de las zonas comunes.

Anticipó igualmente que estaba previsto que, a lo largo del día de ayer, los técnicos oficiales de la Junta de Extremadura revisaran el cuadro de luces para hacer las mejoras necesarias en el contador y para que soporte todas las altas nuevas y el ascensor. «Es importante recalcar que ninguno de los adjudicatarios ha pagado ningún recibo de luz», dijo David Calvo.

El concejal sí entonó el 'mea culpa' por querer acelerar el proceso de concesión de las viviendas: «Era dar prioridad a las viviendas para hacer que estas personas se pudieran beneficiar antes o esperarnos hasta final de año. Y yo, a lo mejor me confundí, tomé la decisión de meter presión para que estas personas pudiesen utilizar las viviendas lo antes posible, ya que es un proceso que venía desde el 2022 y que estaba paralizado desde marzo de 2023».