El Ayuntamiento de Plasencia defiende empezar la reforma de personal por la Policía Local El concejal responsable asegura que la revisión de puestos continuará en el resto de departamentos de manera paulatina

Juan Carlos Ramos Plasencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:11 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado de forma definitiva la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ejercicio 2025, tras resolver las alegaciones presentadas por sindicatos y grupos políticos. La sesión estuvo marcada por un intenso debate sobre la legalidad del procedimiento, el alcance de la reforma y las acusaciones de «chapuza» y «chantaje» vertidas por la oposición.

En medio de la polémica, el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, reconoció públicamente que la modificación de la RPT debería haberse abordado en su conjunto y no de forma parcial, aunque defendió la decisión del Gobierno municipal de comenzar por la Policía Local. «Efectivamente, la RPT se debería haber hecho en su totalidad, pero se ha empezado por el grupo o por el departamento de la Policía Local y el resto de departamentos del Ayuntamiento seguirá de manera paulatina», afirmó el concejal delegado durante el debate.

La modificación aprobada consiste en la introducción del factor de peligrosidad y penosidad en el complemento específico de los agentes de la Policía Local, lo que se traduce en un incremento retributivo para este colectivo. El cambio no afecta, de momento, al resto de trabajadores municipales, aunque Astasio dejó claro en el pleno que el proceso se extenderá de manera progresiva al resto de áreas.

Críticas de la oposición

Este punto fue uno de los más criticados por la oposición. Tanto PSOE como Unidas Podemos insistieron en que la RPT debía actualizarse de forma integral, y no únicamente para un departamento, como exige la normativa y como habían señalado también los propios técnicos municipales en informes previos.

El portavoz socialista, Alfredo Moreno, acusó al equipo de Gobierno de utilizar esta modificación para «pagar una promesa electoral» del alcalde a la Policía Local, cumpliéndola solo después de las protestas del cuerpo. Además, denunció que en las mesas de negociación se habían producido actitudes de «provocación» y «chantaje» por parte del concejal de Recursos Humanos, algo que Astasio negó tajantemente.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, reprochó que se haya beneficiado a un único colectivo y recordó que los propios informes técnicos advertían de que no se había seguido el procedimiento legal previsto. Mata instó al concejal a iniciar cuanto antes la catalogación completa de todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento, subrayando que es la única manera de garantizar transparencia e igualdad de trato entre los empleados municipales.

Astasio basó la posición del gobierno en los informes jurídicos que avalaban la desestimación de las alegaciones y pidió a los grupos de la oposición «respeto y lealtad institucional». En su intervención negó de manera rotunda que se hubieran utilizado chantajes en las negociaciones con los sindicatos, y defendió que la decisión de aplicar los efectos de la RPT a partir del 1 de julio de 2025 para toda la plantilla responde a un ejercicio de «responsabilidad».

El concejal admitió que el proceso de catalogación debería haberse hecho «en su totalidad» desde un principio, pero insistió en que la estrategia del equipo de gobierno es abordar primero a la Policía Local y continuar después, «de manera paulatina», con el resto de departamentos.