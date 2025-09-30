HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La banda de Casas de Don Pedro cerró el Día de las Lenguas de Extremadura.
La banda de Casas de Don Pedro cerró el Día de las Lenguas de Extremadura. J. C. R.

El Ayuntamiento de Plasencia defiende la elección de la Torre Lucía para los Sanguijuelas

J. C. R.

PLASENCIA.

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha defendido la elección de la Torre Lucía como escenario del concierto de Sanguijuelas del Guadiana, celebrado el pasado sábado en el marco del Día de las Lenguas de Extremadura. La actuación reunió a más de 6.000 personas y convirtió el centro histórico en una gran fiesta popular, en la que también participaron los grupos extremeños La Canchalera y Fonal. Mucha gente se quedó fuera y eso ha despertado numerosas críticas.

Desde el Consistorio se subraya que no se trataba solo de una cita musical, sino de una actividad vinculada al patrimonio y a la identidad regional. «El espacio de Torre Lucía cumple con los objetivos de reivindicar nuestra cultura, nuestros monumentos y nuestras raíces», señalaron los organizadores. Además, recalcaron que los bares de la zona sacaron sus propias barras a la calle y que los baños se situaron fuera del recinto «para no reducir más el espacio».

Sin embargo, el PSOE de Plasencia ha criticado con dureza la elección del lugar. En un comunicado, reconoció el acierto musical y la calidad de los grupos, pero denunció que la Torre Lucía resultó pequeña para la afluencia, con problemas de acústica, escenario y luces. También cuestionó la gestión de la seguridad y la adjudicación de la barra.

