El Ayuntamiento de Plasencia defiende que se está cumpliendo la ordenanza del ruido

La asociación vecinal de Intramuros ha presentado una denuncia en el registro municipal por entender que el Ayuntamiento de Plasencia está vulnerando la Ley ... del Ruido y la reciente Ordenanza del Ruido. Dice que ha habido varios episodios de incumplimiento durante agosto y septiembre. El Consistorio placentino defiende el trabajo de la Policía Local e insiste en que «algunas denuncias relacionadas con la situación de Intramuros suelen basarse en apreciaciones subjetivas».

No es la primera vez que la asociación de Intramuros denuncia molestias en el centro de la ciudad y la publicación de la Ordenanza del Ruido no ha cambiado el panorama. «La dejadez municipal ha sido palpable y no se ha tomado ninguna medida preventiva para proteger el derecho al descanso de los vecinos. Las continuas llamadas telefónicas recibidas por la Policía Municipal de los vecinos, quejándose del excesivo ruido, se despacharon diciéndoles que la Junta de Extremadura había concedido ampliación horaria», apunta Julián Gutiérrez, presidente de Intramuros.

«Lo que no les decían es que la resolución de la Secretaria General de Interior de la Junta recordaba que la ampliación horaria era sin perjuicio del cumplimiento a las Leyes de Ruido», especifica.

En la situación que dibuja Intramuros, hay locales de ocio que mantienen sus puertas abiertas y personas que se arremolinan en la entrada consumiendo alcohol. Cree que, en los locales con terrazas en la vía pública, no se ha respetado el horario de terraza previsto en la ley.

«La Policía Municipal solo se deja ver en algún momento para intentar disuadir, pero sin hacer cumplir la ley y la ordenanza municipal. Y solo en algunos sitios fáciles de pasar en coche. Pero no interviene. Solo reitera que hace cumplir el horario, pero el resto de los preceptos legales… ¿Por qué no?», se lamenta Gutiérrez, que recomienda los denunciantes que guarden los informes si necesitan asistencia médica o tratamiento.

Aparte de los ruidos, Gutiérrez también se queja de cuestiones relacionadas con la limpieza: «La suciedad del centro después de estas madrugadas de ocio va en aumento, así como la cantidad de basura y orines… ».

Respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Plasencia ha respondido a la denuncia de la asociación de Intramuros defendiendo la gestión de la Policía Local, «que ha demostrado un estricto cumplimiento de la normativa vigente, particularmente en relación con los establecimientos públicos, lo que ha asegurado la armonía entre la vida cultural y el bienestar de los residentes».

Asegura que, desde hace más de 12 años, los agentes han controlado «de manera rigurosa» las actividades de los establecimientos públicos. Entre sus tareas se encuentran el control de horarios de cierre de los establecimientos, incluyendo la retirada de terrazas de la vía pública; las Inspecciones sobre el consumo de alcohol por menores; y las reuniones de servicios en materia de establecimientos públicos.

El Consistorio también ha defendido la celebración de las actuaciones culturales en el centro de la ciudad, algo que puede ser el origen de las mayores molestias: «Gozan de un amplio respaldo por parte de los ciudadanos, incluyendo a los vecinos de la zona. El ambiente cultural que se respira en la ciudad es un valor positivo, donde muchos residentes participan y apoyan estos eventos que enriquecen la vida social y cultural de la localidad».