El Ayuntamiento de Plasencia aprobará una nueva ayuda de 82.000 euros para el bus urbano Unidas Podemos pide que «se aclaren y justifiquen las cuantías» y un estudio para conocer «por qué no se coge el autobús»

ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 4 de marzo 2022, 18:38

El Gobierno local llevará al pleno del próximo lunes una modificación presupuestaria para asumir una nueva ayuda para la cooperativa Los Arcos, concesionaria del transporte urbano en la ciudad desde 1982, con el fin de seguir paliando el desequilibrio económico que soporta desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

La modificación asciende a 86.176,62 euros, que se consigue con la baja de partidas no ejecutadas o sobrantes de otras, y de este total, 82.253,64 euros irán para el bus urbano y los 3.922,98 restantes para la adecuación de la sede vecinal de Miralvalle.

Precisamente este viernes, en relación a las ayudas que desde el pasado año se vienen concediendo a Los Arcos, Unidas Podemos ha solicitado que «se aclaren y se justifiquen para no hacer agravio con otras empresas y servicios que tienen igualmente dificultades por la pandemia; es preciso ser transparentes en el gasto del dinero público», ha dicho la portavoz de UP, Mavi Mata.

Además ha reclamado que se analicen las causas por las que «el autobús no se utiliza y un estudio exhaustivo sobre la situación en que se encuentra el servicio y su futuro«. Puesto que, a juicio de UP, las ayudas no se pueden mantener de manera indefinida. Y hasta la fecha, »al menos se han concedido otros 89.142 euros, sin contar con las compensaciones mensuales que rondan los 30.000 euros«.

El futuro pliego

Aunque partidaria de la remunicipalización del transporte urbano, pero «consciente de que el PP prefiere que siga externalizado», la formación morada ha solicitado también que se comience a trabajar cuanto antes en el pliego que regirá el futuro concurso, porque el contrato actual finaliza en agosto y la concesionaria ya ha dicho que no está interesada en seguir con un servicio que no es viable desde el punto de vista económico, ha recordado la portavoz de UP, aunque podría hacerlo por la prórroga de cinco años que se recoge en el contrato actual.

En cuanto al futuro pliego, el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, ya ha adelantado que se ha comenzado a trabajar en el mismo con el fin de corregir en la próxima licitación los tres errores principales que presenta el contrato actual. Por un lado, flexibilizar la subida del precio del billete, que ahora no es posible. Por otro, establecer el pago de un canon a la adjudicataria «como hacen el resto de ayuntamientos del país para garantizar esa viabilidad» y, por último, establecer la fórmula precisa para que «los nuevos autobuses que vamos a adquirir con fondos europeos puedan ser cedidos a la adjudicataria para su uso», ha explicado Escanilla.

No obstante, la idea que baraja el PP es que Los Arcos continúe al menos un año más a partir de agosto, que asuma uno de los cinco años de prórroga, para poder llevar a cabo la nueva licitación.