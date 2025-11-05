El Ayuntamiento de Plasencia activa el desarrollo urbanístico del entorno del colegio de las Josefinas

El Ayuntamiento dará este mes el primer paso para urbanizar los terrenos situados junto al colegio de las Josefinas, con la tramitación de la unidad ... de actuación 5.3 del Plan General Municipal. El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, explicó, antes del pleno en el que se debatirá su viabilidad, que la actuación afecta a los terrenos colindantes al centro escolar y a áreas municipales que conectan con la avenida Julio Durán. Según explicó, el plan permitirá desarrollar dos manzanas de vivienda en bloque, de cuatro plantas, con un total de 88 viviendas, «60% libre y 40% VPO», además de la urbanización de toda la zona y su conexión con el desarrollo previsto entre La Data y Ciudad Jardín. El acuerdo que se eleva al pleno otorga a los promotores un plazo de dos meses para presentar el programa de ejecución tras recibir un informe favorable de viabilidad.

El portavoz detalló que la operación incluye la cesión al Ayuntamiento de parte del terreno para completar la parcela comercial situada junto a la rotonda, así como suelo dotacional en las traseras de La Data, destinado a futuros equipamientos públicos, «desde un colegio o cualquier otro uso público».

Una actuación discontinua

José Antonio Hernández destacó que esta unidad de actuación tiene un carácter singular porque es «una actuación discontinua», ya que incluye obras externas al ámbito urbanizable. En concreto, los promotores deberán asumir la obtención y cesión de 1.329 metros cuadrados necesarios para completar la segunda fase del bulevar Cañada Real, que quedó pendiente tras ejecutarse la primera y la tercera fase durante el mandato socialista. Esa franja, recordó, es un sistema general de uso público y sin ella no es posible completar el paseo urbano.

El concejal precisó que el contenido urbanístico de la ficha no es nuevo -fue incorporado al Plan General en 2015-, pero lo relevante ahora es que el proyecto empieza a moverse porque «los promotores intentan llevar a cabo, con este primer paso, que es la consulta de viabilidad».

Si el programa de ejecución se presenta dentro de plazo y obtiene la aprobación municipal, la urbanización del entorno de las Josefinas podrá iniciarse, abriendo nuevo espacio residencial, equipamientos públicos y la continuidad del bulevar pendiente desde hace años.