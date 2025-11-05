HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Antonio Hernández explica la iniciativa que se va a llevar al pleno este jueves. J. C. R.

El Ayuntamiento de Plasencia activa el desarrollo urbanístico del entorno del colegio de las Josefinas

El proyecto permitirá construir 88 viviendas, ceder suelo público y completar el bulevar de la Cañada Real pendiente desde hace años

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:43

El Ayuntamiento dará este mes el primer paso para urbanizar los terrenos situados junto al colegio de las Josefinas, con la tramitación de la unidad ... de actuación 5.3 del Plan General Municipal. El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, explicó, antes del pleno en el que se debatirá su viabilidad, que la actuación afecta a los terrenos colindantes al centro escolar y a áreas municipales que conectan con la avenida Julio Durán. Según explicó, el plan permitirá desarrollar dos manzanas de vivienda en bloque, de cuatro plantas, con un total de 88 viviendas, «60% libre y 40% VPO», además de la urbanización de toda la zona y su conexión con el desarrollo previsto entre La Data y Ciudad Jardín. El acuerdo que se eleva al pleno otorga a los promotores un plazo de dos meses para presentar el programa de ejecución tras recibir un informe favorable de viabilidad.

