El Ayuntamiento placentino dice que sí invita a la oposición a los actos que organiza David Dóniga, primer teniente de alcalde, ha señalado que la invitación al Encuentro Nacional de Cabos no dependía de ellos

R. H. Miércoles, 6 de septiembre 2023, 07:46 | Actualizado 11:07h. Comenta Compartir

Hace dos días, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Plasencia emitió una nota de prensa donde criticaba que el equipo de gobierno no informa al resto de los grupos políticos de la oposición de los actos oficiales e invitaciones que se trasladan a la corporación municipal. Según denunciaba, estas prácticas vienen de lejos y han querido hacerla pública tras no ser informados y/o convocados en el Encuentro Nacional de la Hermandad de Cabos que tuvo lugar en la Torre Lucía el pasado sábado.

Rápidamente, el equipo de gobierno ha querido contestar rebatiendo esa queja con varios argumentos. Primero, según David Dóniga, «era un acto que organizaba directamente la Hermandad Nacional de Cabos Primeros de España y, por lo tanto, era competencia de ellos invitar a quienes consideraran».

El primre teniente de alcalde decía que «hicimos una rueda de prensa de este acto y salió en los medios de comunicación, por lo tanto, tienen que estar informados a través de esos medios».

Y el segundo argumento que exponía David Dóniga, para defender que sí se informa de los actos que organiza el Ayuntamiento y cuya invitación depende de ellos era el izado de la bandera de Extremadura en la rotonda dedicada a las víctimas del terrorismo.

«No es cierto que no se informe de los actos oficiales. El último acto que hemos celebrado directamente, a través de la Policía local y de la concejalía de Interior, ha sido el 1 de septiembre con el izado de la bandera de Extremadura. Asistieron los portavoces y varios miembros de los grupos de la oposición, porque nosotros les invitamos directamente a asistir. En los actos que no organiza el Ayuntamiento, su invitación no depende de nosotros».

Estas explicaciones llegan después de que el grupo socialista haya registrado una solicitud para que los grupos políticos municipales sean invitados e informados «con la debida antelación y por escrito, de los actos institucionales que se celebren en el Ayuntamiento de Plasencia a los efectos de que se dé cumplimiento a la legítima representación plural y democrática».