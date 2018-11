El Ayuntamiento de Plasencia pagará los autobuses para las dos concentraciones del tren Viajeros llegan en bus a la estación después de una avería en el tren, en una imagen de archivo. :: palma Abre el plazo de inscripción para las protestas convocadas por el PP en Madrid y el Pacto por el Ferrocarril en Cáceres ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 6 noviembre 2018, 08:10

El Ayuntamiento pagará el coste de los autobuses a los placentinos que quieran acudir a las dos concentraciones convocadas este mes para pedir de nuevo mejoras en las comunicaciones ferroviarias, un tren digno para la región.

Tal como ayer informó el Gobierno local, la oferta de los autobuses llega después de que el servicio de Intervención haya dado el visto bueno a la propuesta, por tanto, al gasto de dinero público en esta actividad. Y el Ayuntamiento asumirá el coste de lo que cuesten los autobuses -no hay fijado un número máximo de vehículos- tanto para que los ciudadanos puedan acudir a la concentración convocada en Cáceres por el Pacto por el Ferrocarril, que será el 18 de noviembre, como a la convocada para el día anterior, el 17, en Madrid y de la mano del PP.

La de Cáceres será la tercera convocatoria de protesta desde que se puso en marcha el Pacto por el Ferrocarril, en 2016. Ese año hubo una manifestación en Badajoz, el pasado 18-N tuvo lugar la gran concentración en Madrid y para éste se espera contar con una participación masiva en Cáceres.

Abre esta semana el plazo de inscripción para la de Madrid y la próxima, para las protestas de Cáceres

El Ayuntamiento de Plasencia pondrá a disposición de los ciudadanos para ello los autobuses que se necesiten. Pero no solo para Cáceres. La oferta de vehículos gratuitos también la hay para quienes quieran acompañar al PP en su concentración el día anterior, el 17 de noviembre por tanto, en Madrid. Cabe recordar que el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, anunció el 10 de octubre que se manifestaría en la capital de España el 17 de noviembre para reclamar un tren digno, coincidiendo con el tercer sábado del penúltimo mes del año como sucedió el año pasado, al considerar que sigue habiendo «cientos de miles de razones».

Monago dijo que iría a Madrid «aunque sea solo», al considerar que «la dignidad no se mide en el número de autobuses que pagan las instituciones». «Si Vara no quiere, que no vaya» pero «las razones siguen ahí», señaló, al tiempo que añadió que si el presidente de la Junta esta vez «no lo quiere organizar es porque teme a Pedro Sánchez».

Pues los placentinos que también quieran acudir con Monago a Madrid contarán con autobuses igualmente gratuitos. Para poder inscribirse y participar en una u otra concentración, o en las dos, el Ayuntamiento ha habilitado una plataforma on line en la página web y a través de la agencia de desarrollo, situada en la segunda planta de la casa Consistorial. Para la manifestación del 17 de noviembre en Madrid, los interesados tienen de plazo para apuntarse desde hoy hasta el próximo sábado, día 10. El día 12 se habilitará la plataforma para la inscripción a la manifestación de Cáceres y el plazo durará hasta el viernes 15.

Hasta el momento solo el grupo municipal de Plasencia en Común (PeC) ha criticado que se destine dinero público a pagar estos autobuses. Desde su punto de vista, como ha dicho el edil Abel Izquierdo, «quien quiera manifestarse, que se lo pague de su bolsillo».