Plasencia paga in extremis los primeros 932.000 euros de intereses por las huertas El concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, a la derecha, durante el pleno de ayer. :: david palma A excepción de Extremeños, la oposición deja solo al PP en la aprobación del abono y le tacha de «irresponsable» ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 1 noviembre 2018, 10:12

El último día para hacerlo era ayer, 31 de octubre, y el Ayuntamiento esperó hasta el final para abonar a los dueños de las huertas de la Isla los primeros 932.000 euros que les corresponden en concepto de intereses. Lo hizo, pues, in extremis y de una forma que fue criticada duramente por la mayoría de la oposición.

El concejal de Hacienda cifró en 10.984.000 euros la cuantía total que hay que pagar a los propietarios por los intereses, recordó que hay un plazo de 10 años para hacerlo, hasta 2028, y que, por tanto, la cantidad final que Plasencia pagará por las huertas, incluido el principal ya abonado, rondará los 50 millones de euros.

Tal como explicó José Antonio Hernández, de esos más de 10 millones por intereses, este año, cuando hay que iniciar el pago, se tenían abonar 1.098.000 euros. Sin embargo, como a algunos de los dueños se les ha venido compensando lo que se les adeuda en tributos, la cantidad final son 932.000 euros. Y el PP llevó ayer al pleno, aunque no estaba incluida inicialmente en el orden del día, la modificación presupuestaria precisa para conseguir esta cantidad y ayer ingresarla en las cuentas de los dueños.

Esta premura fue criticada con rotundidad por los grupos de la oposición e hizo que, a excepción de Extremeños, el PP se quedara solo en la aprobación de un gasto al que el Ayuntamiento está obligado por sentencia judicial. El alcalde, Fernando Pizarro, dejó claro que el pago hay que hacerlo por responsabilidad, porque hay que acatar los fallos de los tribunales. Y que el buen hacer del edil de Hacienda ha hecho posible que se pueda producir una modificación para hacer frente al pago sin que sean perjudicados los servicios ciudadanos. Por eso criticó, como había hecho antes Hernández, que la oposición no respaldara la operación por «lealtad institucional». Dejando claro que los 932.000 euros se han conseguido sumando los 300.000 euros ya fijados en el presupuesto para pagar los intereses de las huertas y los 632.000 restantes del remanente de tesorería logrado y que ronda el 1.700.000 euros.

Sin embargo, la crítica de la oposición no vino ayer por los números, sino por la forma en que se han enterado de ellos. Por eso rechazaron que se le reclame un respaldo por lealtad institucional, «cuando se ha tratado de hacer una operación de espaldas a la ciudadanía», dijo Abel Izquierdo, de PeC. Aseguró que el Gobierno local ha sido «irresponsable» por una actuación a la que, además, tanto Ciudadanos como PSOE calificaron de «improvisación absoluta».

Casas de apuestas

Aunque Pizarro dejó entrever que no se tenía intención de llevar a pleno la modificación por recomendación de los técnicos, y que esta visión se cambió casi sobre la marcha el día antes, la oposición criticó que en los presupuestos no apareciera ya el millón de euros para afrontar un pago que se sabe desde 2016 que hay que hacer y que no se le informara tanto de la modificación como del pago en una comisión de Hacienda. Desde su punto de vista, si el PP no se hubiera visto obligado a llevar la modificación al pleno, la oposición no se hubiera enterado ni de la necesidad de hacerla para afrontar el abono de los intereses ni del propio pago. Y por eso PeC votó en contra, y Ciudadanos y PSOE se abstuvieron.

Por otro lado, el pleno aprobó ayer una moción para instar a la Junta de Extremadura a que agilice la regulación sobre casas de apuestas y su ubicación. Pero el PP impidió que se debatiera la presentada previamente por Ciudadanos, que reclamaba modificaciones en la normativa urbanística para evitar que se instalen junto a colegios y que la policía identifique a los menores que acceden a las salas. Porque tal como argumentó el edil de la formación naranja, Juan Carlos Hernández, son ya siete las casas de apuestas abiertas en la ciudad.