El Ayuntamiento niega que los autobuses de segunda mano tengan goteras

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha negado que los autobuses urbanos tengan goteras, tras las críticas en el último pleno del portavoz socialista, Alfredo Moreno, que denunció filtraciones de agua en los vehículos de segunda mano procedentes de Alicante. El concejal de Transporte Urbano, David Dóniga, aseguró que no son goteras, sino «unas gomas en unas ventanas en mal estado por las cuales entra agua cuando llueve», y que serán sustituidas.

Dóniga explicó que, tras consultar con la cooperativa Los Arcos –empresa encargada de la gestión del servicio–, no se ha detectado ningún problema estructural en los vehículos. «Si los autobuses hubiesen estado en mal estado el invierno pasado, cuando también llovió, habría habido problemas, y no los hubo», señaló el concejal, que atribuyó la cuestión a labores normales de mantenimiento.

Por su parte, Moreno criticó que los vehículos incorporados al servicio en 2024 «son autobuses de verano, con un agujero en el techo para que les entre aire», y reclamó al equipo de Gobierno «un servicio digno para los placentinos».

Dencuncias previas

No es la primera vez que se cuestiona el estado de los autobuses. En enero, Unidas Podemos ya denunció la existencia de filtraciones en algunos vehículos, difundiendo vídeos en redes sociales, como uno publicado en la plataforma X (antes Twitter), donde se apreciaba la entrada de agua durante un día de lluvia.

Los autobuses llegaron a Plasencia en virtud de un convenio con el Ayuntamiento de Alicante, que permitió al Consistorio placentino disponer de cuatro vehículos usados «prácticamente gratis». Los autobuses, con más de un millón de kilómetros recorridos, fueron incorporados a la flota urbana tras su adaptación.

